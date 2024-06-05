الاحتلال يستعد لحرب شاملة ضد لبنان.. وحزب الله يتعهد برد مؤلم

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عواصم- قابل حزب الله اللبناني الوعيد الذي ساقه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتعهد فيه بحملة عسكرية شاملة ومؤلمة للبنان، بوعيد مماثل حذر فيه الاحتلال من مغبة المغامرة مع الحزب.ويبدو أن الجانبين يستعدان لسيناريو تصعيدي في المنطقة التي تهتز أرضها أصلا منذ بدء العدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.وفي سياق التحضيرات للتهديد بعمل عسكري ضد لبنان ذكرت هيئة البث في كيان الاحتلال أمس أن الجيش ينتظر قرارا من الحكومة لجعل المواجهة مع حزب الله في لبنان "ساحة لحرب رئيسية" تشمل عملية برية، وتحويل الحرب على قطاع غزة إلى "ساحة معارك ثانوية".وفي هذا السياق، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الحكومة ستسمح باستدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا للتصعيد في جبهة لبنان.بدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن التقدير في إسرائيل هو أن حربا مع حزب الله قد تندلع في الأسابيع المقبلة.يأتي ذلك في وقت يشهد فيه شمال الكيان المحتل منذ الأحد الماضي حرائق غابات أشعلها سقوط صواريخ ومسيّرات أطلقها حزب الله، ضمن قصف يومي متبادل مع جيش الاحتلال منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وحسب هيئة البث فإن "المؤسسة الأمنية والقيادة العليا للجيش ترى أنه على المستوى السياسي (الحكومة) أن يتخذ الآن قرارا لتغيير الواقع الذي لا يطاق في المناطق الحدودية من شمالي إسرائيل".وأوضحت أن "هذا يعني تحويل الجبهة الشمالية إلى ساحة المواجهة الرئيسية، بينما يصبح قطاع غزة ساحة معارك ثانوية.وتواصل القيادة العسكرية في الكيان المحتل، وفق هيئة البث "الاستعداد لحرب واسعة النطاق تشمل عملية برية لتطهير المنطقة على الجانب الآخر من الحدود" في إشارة إلى عناصر وأسلحة حزب الله.وتابعت الهيئة "هذا النشاط يمكن أن يكلفنا حياة جنود، لكن بدون تحرك واسع على الحدود اللبنانية، لن يتمكن عشرات الآلاف من السكان الذين تم إجلاؤهم في تشرين الأول الماضي(أكتوبر) من العودة إلى منازلهم" في بلدات الشمال.وأضافت أن "القيادة الأمنية لا تحدد مواعيد ضرورية لهذه العملية، لكن أحد الاعتبارات الرئيسية لوضع الجدول الزمني هو افتتاح العام الدراسي القادم مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل".ولفتت هيئة البث إلى أن مجلس الحرب ناقش مساء أول من أمس "طبيعة الرد وطرق العمل المحتملة بعد النيران الكثيفة التي أطلقها حزب الله على المناطق المحاذية للحدود الشمالية".في السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قوله إنهم جاهزون لعملية قوية جدا في الشمال.من جانبه، قال رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي إن إسرائيل تقترب من النقطة التي يجب فيها اتخاذ قرار في الشمال، وإن الجيش جاهز ومستعد للهجوم.وأضاف هاليفي خلال جولة تقييمية على الحدود الشمالية، أن حزب الله صعّد من حدة هجماته ضد إسرائيل الأيام الأخيرة، وأن الجيش على استعداد للانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم.في المقابل، قال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، إن حزبه جاهز لخوض الحرب مع الاحتلال، إذا أراد شن حرب شاملة على لبنان.وأضاف قاسم أن أي توسع من قبل الكيان في الحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل.ميدانيا، أعلن جيش الاحتلال أن مقاتلاته قصفت خلال ساعات الليل أهدافا تابعة لحزب الله في 5 مناطق مختلفة بلبنان، شملت منصتين تابعتين للحزب بمنطقتي زبقين وعيتا الشعب جنوب لبنان، كما استهدفت في الوقت نفسه 3 مبان عسكرية للحزب في مناطق العديسة وبليدة ومركبا جنوب لبنان.ومن جانب آخر، ذكرت أنباء أن طائرات من الاحتلال شنت غارات على بلدات والعديسة وعيتا الشعب والناقورة وكفركلا وحولا وزبقين.وأعلن حزب الله عن مهاجمته تجمعا لجنود الإحتلال في محيط موقع بركة ريشا، وقصف بالمدفعية مجموعة للجنود في موقع المالكية.وكان الحزب اللبناني قد نفذ 10 عمليات قبالة الحدود الجنوبية وفي الجولان السوري المحتل، وهاجم بالمسيّرات ثكنة معاليه غولاني، كما استهدف جنودا ‏ في حرش نطّوعة وحرش برعام ومحيط مثلث الطيحات.وذكرت إذاعة جيش الاحتلال بانطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة والمطلة تخوفا من تسلل طائرات معادية.-(وكالات)