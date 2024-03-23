الاحتلال يستغل العدوان ضد غزة لمصادرة 8 آلاف دونم بالأغوار

نادية سعد الدين

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عمان - في خضم جهود الوسطاء الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ يسعى الوزير المتطرف، "سموتريتش"، لاستغلال الانشغال بعدوان الاحتلال من أجل التوسع الاستيطاني، كما فعل أمس بقراره الاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية، وسط تنديد فلسطيني وعربي واسع.وتسارع حكومة الاحتلال الخطى لتكثيف وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية عبر مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتشريد أصحابها وإقامة المستوطنات فوقها، وهو الأمر الذي أدانته الفصائل الفلسطينية، كما ندد به البرلمان العربي وحذر من خطورته.وقال البرلمان العربي، في تصريح له أمس، إن استمرار سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وتوسيع المستعمرات الصهيونية يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.وأضاف أن مفاوضات وقف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، يجب أن يواكبها وقف لجميع أنواع العدوان على الأرض والإنسان الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف يضع حداً لانتهاكات الاحتلال، ويمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ويوقف القرارات أحادية الجانب.ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع التوسع الاستعماري، لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.في حين تكتنف جولة وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكين"، للمنطقة الكثير من الشكوك من قبل الجانب الفلسطيني الذي حذر من مضامين المقترحات والأفكار التي يحملها والتي تأتي لصالح الاحتلال.وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من "خطورة مضامين الورقة الأميركية لما يسمى (اليوم التالي)، الهادفة إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفرض تسوية تقوم على تجاوز الحقوق الفلسطينية تحت شعار خريطة طريق أميركية لدولة فلسطينية موهومة، وشطب التمثيل الفلسطيني وإعادة تشكيله وفق المقاييس الأميركية".واعتبرت أن "الدخول الأميركي على خط الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بالإعلان عن مشروع الميناء البحري العائم والجسر الرابط لشاطئ قطاع غزة معه، هو جزء لا يتجزأ من أدوات المشروع الأميركي لخلق رأس جسر لمشروع فرض الوصاية الدولية وخلق إدارة تابعة على أرض غزة تعمل تحت الاحتلال وبالتعاون معه، كبوابة لشطب أي تمثيل فلسطيني حقيقي واستبداله بتشكيل مسخ صنع في أميركا".وأكدت الجبهة الشعبية، "موقفها الرافض للمشروع الذي جاء متقاطعاً مع رؤية المؤسسة العسكرية والأمنية للعدو بشأن السيطرة عسكرياً على قطاع غزة، وتشكيل إدارة متعاونة فيه راهن فيها العدو على اجتذاب بعض البنى العشائرية والشخصيات".وبالمثل؛ شددت الفصائل الفلسطينية، على ضرورة تحقيق موقف فلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال، ويمنع الاستفراد بأي فصيل أو مكون فلسطيني ويسمح بخلق جبهة تصدي وطنية في وجه الكيان المحتّل.ولا تتجاوز الفصائل الفلسطينية حالة الخلافات الحادة داخل حكومة الحرب والأصوات التي برزت بين صفوف عسكريين ومستشارين عسكريين سابقين للتحذير من هزيمة إستراتيجية نتيجة عدم وجود خطة سياسية للخروج من غزة بعد فشل أهدافه فيها.وقد أدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفا و70 شهيدا، وإصابة 74 ألفا و298 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمائة من سكان القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.جاء ذلك على وقع أصداء المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية التي تكشف قلق إدارة الرئيس "جو بايدن" من ارتكاب حكومة الاحتلال "خطأ إستراتيجياً كبيراً" قد يستمر تأثيره لأجيال من خلال إنكار "الضرر الجسيم" الذي لحق بسمعة الكيان المحتل في جميع أنحاء العالم بسبب حربه في غزة.وقالت المذكرة، التي نشرتها الإذاعة الوطنية الأميركية العامة "إن بي آر"، نقلاً على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركي "بيل روسو" الذي يشرف على الشؤون العامة العالمية في وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال تواجهان "مشكلة مصداقية كبيرة" نتيجة لهجوم "لا يحظى بشعبية" لجيش الاحتلال على غزة، وفق قوله.وتعكس الاختلافات الصارخة بين وجهات نظر واشنطن وحكومة الاحتلال اتساع الفجوة بينهما بشأن سلوك الاحتلال في الحرب ضد غزة، فيما تعمق الخلاف أول من أمس عندما التقى "بلينكن" برئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بالكيان المحتل خلال جولته للمنطقة.وطبقاً لما نقلته وسائل إعلام الاحتلال عن اللقاء الثنائي؛ فإن "بلينكن" حث "نتنياهو" على عدم شن عملية عسكرية في مدينة رفح لكونه يخاطر بقتل المزيد من المدنيين، وبإحداث فوضى أكبر في توفير المساعدة الإنسانية، وبالمزيد من عزلة الكيان المحتل حول العالم وتعريض أمنه ومكانته على المدى الطويل للخطر.في حين صرح "نتنياهو" بأنه أبلغ "بلينكن" أن حكومة الاحتلال تعتزم شن حملة عسكرية على مدينة رفح بجنوب غزة حتى من دون تأييد واشنطن، مضيفاً بالقول: "لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على كتائبها المتبقية هناك"، وفق مزاعمه.جاء ذلك بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض بأنه سيبحث مع المسؤولين الصهاينة، خلال زيارتهم القريبة، خيارات بديلة للقضاء على حركة "حماس" في غزة بدون اللجوء إلى شن هجوم بري على رفح، لأنه سيكون "كارثة" على حد قول واشنطن.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "جون كيربي"، في تصريح سابق، إن "هناك مليونا ونصف مليون شخص، بما يجعل شن الهجوم البري الكبير خطأ وسيكون كارثة، مبيناً أن المسؤولين الأميركيين سيبحثون الخيارات المحتملة مع المسؤولين الإسرائيليين عندما يزورون واشنطنوتوقع "كيربي"، الاقتراب من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وأن المحادثات بشأنه مستمرة، معتبراً بضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يتم استعادة الأسرى وإدخال المزيد من المساعدات.