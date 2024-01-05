الاحتلال يستهدف مخيمات غزة.. و90 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود

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غزة - مع استمرار العدوان الهجمي الذي يشهده قطاع غزة جراء الغارات الصهيونية، وتجدد القصف على وسط القطاع وجنوبه لا سيما مخيمات اللجوء، فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن نحو %4 من إجمالي سكان قطاع غزة بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى.واستشهد خمسة أشخاص، في قصف من طائرات الاحتلال المسيرة على مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.فيما، واصل طيران الاحتلال ومدفعيته قصف المنازل والمباني السكنية وخيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين منذ فجر أمس.وأطلق الاحتلال قنابل دخانية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما واصلت الطائرات المسيرة استهداف الفلسطينيين بالرصاص في مناطق مختلفة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ91 إلى أكثر من 22.430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57.600 جريح وفقا لصحة غزة.كما، تركزت الغارات على دير البلح، والبريج، والمغازي، والنصيرات، وذلك مع اشتداد المعارك في القرارة بخان يونس جنوباً.واستهدف القصف مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، فضلا عن منطقة المواصي جنوباً، حيث طالب الاحتلال السكان بالنزوح إليها.فيما أكد مسؤولون في قطاع الصحة بغزة أن القصف أدى إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا بينهم 16 في مدينة خان يونس بمنطقة ساحلية في الجنوب تكتظ بالنازحين الذين فروا من أجزاء أخرى من القطاع.وفي حادث منفصل، قال المسؤولون إن خمسة فلسطينيين استشهدوا في غارة جوية على سيارة في مخيم النصيرات للاجئين.كما أشار سكان من غزة إلى أن الطائرات والدبابات الصهيونية قصفت أيضا مخيمين آخرين للاجئين، هما: (البريج والمغازي) ما دفع كثيرين إلى التوجه جنوبا.وكان الآلاف من السكان تدفقوا من مخيمات البريج والمغازي والنصيرات بعد شن هجمات عليهم، وركبت بعض العائلات عربات تجرها حيوانات محملة بالفرش والأمتعة والأطفال.في سياق متصل، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم أمس، أن نحو 4 % من إجمالي سكان قطاع غزة بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى، بمن في ذلك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، مع دخول حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضدهم لشهرها الرابع على التوالي.وأبرز المرصد أن هجمات الاحتلال المتواصلة جوًا وبرا وبحرا دمرت نحو %70 من المنشآت المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنهج يهدف فيما يبدو إلى تنفيذ عقاب جماعي ضد السكان، وجعل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاما مكانا غير صالح للحياة، بما يدفع مئات آلاف المدنيين نحو النزوح القسري الجماعي.وذكر أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 30.676 فلسطينيا حتى مساء أول من أمس الخميس، مشيرا إلى أن 28.201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية على قطاع غزة هم من المدنيين، بمن في ذلك 12.040 طفلا، و6.103 امرأة، و241 عاملا في المجال الصحي و105 صحفيين، فيما أصيب 58.960 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة.وقال أن أرقامه تشمل بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم أو فقدانهم بشكل نهائي، وفي الوقت ذاته، ما يزال مئات آخرون من المفقودين جثثًا هامدة في الشوارع والطرقات ويتعذر انتشالهم، فيما لا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.وأشار المرصد بأن نحو مليوني و9.300 فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكناهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، في وقت دمر القصف الإسرائيلي المستمر نحو 67.946 وحدة سكنية بشكل كلي، و179.750 وحدة سكنية بشكل جزئي.وأوضح أن الاحتلال تعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما شمل استهداف 318 مدرسة، و1.612 منشأة صناعية و169 مرفقا صحيا بينهم 23 مستشفى و57 عيادة و89 سيارة إسعاف، و201 مسجد و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية.وقال الأورومتوسطي أن الاحتلال يصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسببةً بنزوح الغالبية العظمى من السكان، بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخا وإلزاما، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يرقى لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.وأكد أن استهداف الاحتلال بشكل منهجي وواسع النطاق الأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949، ويرقى لجرائم حرب طبقا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.إلى جانب ذلك، فإن إلحاق أي أذى جسديا وروحيا خطيرا بالمدنيين، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، يعد مخالفة جسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948، والسوابق القضائية ذات الصلة.وذكر الأورومتوسطي أن الاحتلال انتهك بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات "كوسيلة وقائية" ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.وجدد المرصد لحقوق الإنسان دعوته المقررين الخواص في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة منذ بدء الاحتلال حربه على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والافلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال، بمن في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.-(وكالات)