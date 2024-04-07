الاحتلال يسحب قواته من جنوب غزة.. ما الغاية؟

نادية سعد الدين

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عمان- بالتزامن مع انطلاق محادثات القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة؛ أعلن جيش الاحتلال سحب كل القوات البرية من جنوب القطاع ما عدا كتيبة واحدة، بما يعطي الانطباع برغبته في إفساح المجال أمام التفاوض وسط الضغوط الأميركية للتوصل لهدنة إنسانية خلال عيد الفطر، ولكنها قد تشكل أيضا خطوة تدشن الاستعداد لعملية اجتياح رفح، رغم التحذيرات الدولية.وعلى وقع انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم للبت في عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة؛ فقد بدأت أمس في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، بين حركة "حماس" والاحتلال بحضور الوسطاء ومشاركة مدير المخابرات المركزية الأميركية، "وليام بيرنز"، بما يجعلها مغايرة للسابق بمستوى تمثيلها وحرص أطرافها على التوصل لاتفاق جدي.غير أن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، استبق محادثات القاهرة بتأكيد أنه على بعد خطوة من إحراز النصر بغزة، معلنا رفضه لمطالب المقاومة الفلسطينية بوقف دائم لإطلاق النار، الانسحاب الكامل للاحتلال من غزة، عودة النازحين إلى بيوتهم، حرية حركة الناس وإغاثتهم والتوصل لصفقة تبادل أسرى جادة.جاء ذلك بالتزامن مع سحب جيش الاحتلال كل القوات البرية من خانيونس، بعد أشهر من المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية، مقابل الإبقاء على كتيبة وحيدة عند الطريق الذي يقسم القطاع إلى قسمين، وتمنع حكومة الحرب من خلاله أيضا عودة سكان غزة من الجنوب للشمال.وأعاد جيش الاحتلال تنظيم صفوفه من خلال نشر قواته حول القطاع، بعد إنشائه منطقة أمنية عازلة جديدة في الأشهر الأخيرة، أو ما يسمى بالشريط الأمني، على حساب أراضي القطاع التي احتلها، حيث يحرص الاحتلال على الإبقاء على تقسيم غزة كوسيلة ضغط على "حماس" للتوصل إلى صفقة، وإعادة الأسرى الإسرائيليين.وقد تشكل تلك الخطوة إيذانا لاستعداد جيش الاحتلال لعملية عسكرية في رفح، بحيث يندرج الخروج من خان يونس في إطار إنعاش قواته قبل تنفيذ العملية هناك، إذ يستمر الاحتلال في استهداف المدنيين بمختلف أنحاء القطاع، مع تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار النقص في المساعدات وشح المواد الغذائية والطبية.وطبقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال، فإن "أحد أسباب الانسحاب هو ترك أماكن للنازحين الذين سيطلب منهم مغادرة رفح"، وفق مزاعمهم.ونفت حكومة الاحتلال بأن يكون انسحابها من جنوب القطاع مرتبطا بالضغوط الأميركية، بما يعاكس ما نقلته شبكة "سي إن إن"، أمس عن مصدر مطلع، بإن الرئيس الأميركي "جو بايدن"، هدد "نتنياهو" خلال مكالمتهما الأخيرة، الخميس الماضي، بعواقب وخيمة إذا لم يغير طريقة حربه في غزة.وفقا للشبكة الأميركية، فقد وجه "بايدن" إلى "نتنياهو" مطالب "يجب فعلها على الفور"، وهي فتح معبر بيت حانون شمال غزة، و"ميناء أشدود"، أمام المساعدات الإنسانية، وزيادة كبيرة في الإمدادات التي تصل عبر معبر كرم أبو سالم.وقد لا ينم ذلك عن تغييرات في السياسة الأميركية، إذ ما تزال الولايات المتحدة ترسل الأسلحة الفتاكة للكيان المحتل وتدعمه سياسيا وعسكريا، إلا أن كل من "بايدن" و"نتنياهو" يواجهان ناخبين غاضبين في الداخل، ومن الممكن أن يتحدد مصير كل منهما السياسي من خلال نتيجة عدوان الاحتلال بغزة.ويواجه "نتنياهو" معارضة متزايدة داخل الكيان المحتل تجاه خطته لاجتياح رفح، ومطالب بالتراجع عنها، لصالح الاهتمام بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، كما يواجه حسابا سياسيا بمجرد انتهاء الحرب، ومن الممكن أن تؤدي هذه اللحظة إلى تفكك ائتلافه اليميني الهش بالفعل.وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بارتكاب 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و71 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أمس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33175 شهيدا و75886 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وقالت إنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، نتيجة القصف الجوي الكثيف للاحتلال ضد قطاع غزة.