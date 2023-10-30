الاحتلال يسعى لتقطيع أوصال غزة لثلاث مناطق ليسهل السيطرة عليها

نادية سعد الدين

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حرمت مجازر الاحتلال الوحشية في قطاع غزة زهاء ألفي طالب فلسطيني، من إجمالي قرابة 3500 طفل، استشهدوا بها، من التعليم كما الحياة، بإزهاق أرواحهم والتنكيل بأجسادهم الصغيرة عبر إلقاء أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات، في مساع صهيونية بائسة لاستهداف الطفولة وكي إرادة الجيل الفلسطيني الجديد الذي لم يختبر "النكبة" ولكنه يعيش مرحلة أكثر نازية في عهد إرهاب المتطرفين.ولطالما سعى الاحتلال إلى ضرب العملية التعليمية الفلسطينية، فوجد في عدوانه الهمجي على غزة فرصة سانحة لقتل الأطفال وإبعاد الطلبة منهم عن مقاعد الدراسة، وتدمير زهاء 200 مدرسة بشكل كلي، نتيجة القصف الجوي الكثيف الذي دمر البنية التحتية بالكامل، وأدى لاستشهاد أكثر من 8300 فلسطيني، منهم 2136 سيدة، وزهاء 40 % منهم من الأطفال، وإصابة حوالي 21 ألف جريح.وأمام ما يدعي الاحتلال الصهيوني من أهداف "متحركة" يريد تحقيقها من وراء اعتماده سياسة "الأرض المحروقة" ضد قطاع غزة، فإن ذلك يعني سقوط المزيد من الضحايا، ومعظمهم من الأطفال والنساء، في ظل استمرار الغارات الجوية والتوغلات البرية الجوية وارتكاب المجازر الوحشية، والتي ارتفع عددها إلى أكثر من 881 مجزرة أسفرت عن أكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود حتى الآن.ويجد الاحتلال في تقطيع أوصال غزة إلى ثلاث مناطق جزرية منفصلة طريقة أسهل من احتلاله بالكامل في ظل عدم قدرة السيطرة عليه، مما يعني استمرار جرائم الإبادة الجماعية والمحرقة، على مرأى المجتمع الدولي، أسوة بالمجزرة في تل الهوى أمس، حيث ألقى الاحتلال مئات القنابل والتي أسفرت عن استشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين.وخلال الساعات الماضية، ارتكب الاحتلال الصهيوني 56 مجزرةً، راح ضحيتها 3002 شهيد فلسطيني، معظمهم من النازحين إلى مناطق جنوب القطاع، التي زعم الاحتلال أنها "مناطق آمنة".في حين خلف إلقاء الاحتلال الصهيوني لأكثر من 18 ألف طن متفجرات على القطاع دماراً واسعاً، وأكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود، حيث تلقى كل كيلومتر داخل قطاع غزة نحو 50 طنا من المتفجرات على مدار أيام العدوان"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.ويزداد تفاقم المعاناة الإنسانية في ظل غياب أفق قريب للتهدئة؛ إذ أدى قصف الاحتلال الجوي الكثيف إلى خروج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهداف 25 سيارة إسعاف، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وعمدت قوات الاحتلال الإرهابية إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى، وفق "الصحة الفلسطينية"، التي طالبت جميع الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية.كما ارتكب الاحتلال مجزرة أخرى جديدة في وسط القطاع، وذلك بقصف منزل لعائلة فلسطينية كاملة فوق رؤوس ساكنيها، وتدمير أبنية سكنية، جنوباً، وفي مخيم جباليا بالشمال الشرقي لمدينة غزة، مما أدى لاستشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين العُزل.وفي الأثناء؛ قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه خلافاً لحديث الاحتلال؛ فإنه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وذلك في تعليقه على ما أفادت به وسائل إعلام الاحتلال من توغله مئات الأمتار في أراضي قطاع غزة.وأفاد إعلام الاحتلال بأن آليات جيش الاحتلال معززة بالدبابات وبتغطية من الطيران الحربي، توغلت عند مفترق الشهداء بشارع صلاح الدين، وقطعت الطريق الرئيس الذي يربط جنوب القطاع ووسطه بمدينة غزة وشماله.وبخلاف ذلك؛ فإن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك، وفق قول المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.وأضاف: قامت هذه الآليات باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع، مبيناً أنه لا يوجد حالياً أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة الفلسطينيين لطبيعتها عليه.وأشار الى أن ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، مشيراً أن الجيش يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع.وأظهر مقطع فيديو متداول دبابة للاحتلال تستهدف سيارة مدنية كانت متجهة إلى طريق صلاح الدين، وهو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة، ويبلغ طوله 45 كيلومترا ويمتد على طول القطاع ابتداء من معبر رفح في الجنوب، وحتى معبر بيت حانون "إيرز" في الشمال.من جهته، قال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "العبور البري المحدود في بعض المناطق في قطاع غزة يأتي بعد فشل الاحتلال في تمرير خطته الواسعة ومحاولة ترميم صورته". وأضاف إن "ضربات القسام الجوية من خلف الخطوط وفي أرتال الدبابات يؤكد قدرة المقاومة على إدارة المعركة وتحكمها في مجرياتها".وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال استمرار توسيع عمليته البرية في غزة، مدعياً بأنه ضرب "أكثر من 600" هدف في القطاع "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".في حين أن الاحتلال يستفرد بالضفة الغربية التي تشهد تصعيداً غير مسبوق من عدوان الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين، حيث شيعت جماهير فلسطينية غفيرة في محافظات بيت لحم وجنين ونابلس جثامين 6 شهداء ارتقوا خلال عدوان الاحتلال عليهم.وردد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فيما أكدت كتيبة جنين في سرايا القدس، في تصريح لها أمس، "فشل عملية الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، وهناك اصابات وقتلى في صفوف جيش الاحتلال بعد عملية تصد واسعة من الكتيبة".