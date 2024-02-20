الاحتلال يسعى لنسخ منطقة "ب" بالضفة في غزة بعد العدوان

نادية سعد الدين

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عمان - يريد الاحتلال نسخ وضع المنطقة "ب" بالضفة الغربية ليتماثل مع مشهد غزة في مرحلة ما بعد الحرب، لدى احتفاظه بالسيطرة الأمنية الشاملة على القطاع مقابل إبقاء الصلاحيات الإدارية والمدنية بيد الفلسطينيين الموكولين بإدارته، بينما يواصل تهديده باجتياح رفح رغم التحذيرات الدولية ومطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار فوراً.ويبدو أنه لا مكان للدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وفق حدود 1967 في منظور الاحتلال للكيان الفلسطيني المستقبلي، والذي لا يخرج بالنسبة إليه عن حكم ذاتي محدود معني بالشؤون الحياتية للسكان، باستثناء الأمن والسيادة المرتبطين بالاحتلال، بوصفه المخطط البديل عند فشل مساعيه الدؤوبة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.أما حديث أوساط سياسية وأمنية صهيونية عن احتلال القطاع بالكامل أسوة بالفترة من عام 1967 حتى 2005 حينما انسحب منه مجبراً إثر ضربات المقاومة الموجعة، لا يجد ترحيباً واسعاً من داخل الكيان المُحتل إزاء الخشيّة من أن تكون عودة الاحتلال إليه محفوفة بمخاطر تعزيزها مجدداً وحدوث الانقسامات الداخلية بالاحتلال على خلفية التكلفة العالية المرجح أن يتحملها حال توليه إدارة القطاع.واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن تصريحات رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، حول "السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة"، تحد للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي والأميركي، خاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى للاعتراف بها.وأكد أبو ردينة، أن السياسة الصهيونية مرفوضة، فهي لا تجلب الأمن والاستقرار إلى أحد هنا أو في المنطقة، محذرا من استمرار هذا النهج المدمر الذي سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل.وشدد، على أنه دون وقف عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، فإن الموقف الفلسطيني المدعوم عربياً ودولياً، يرفض هذه السياسة الإسرائيلية التي تتحدى العالم وتبقي المنطقة على حافة الهاوية وفوق برميل بارود متفجر.وقال أبو ردينة، إن على الإدارة الأميركية أن تكون حازمة في تعاملها مع حكومة الاحتلال، وأن تجبرها على وقف الحرب أولا، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماماً كالقدس ومقدساتها.في حين اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إطلاق الاحتلال لعنف المستوطنين وتطرفهم في الضفة الغربية يشكل سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة، بما فيها القدس المحتلة، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين على الأرض.وقالت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إن المنظمات الاستعمارية المسلحة تصعد هجماتها لتفجير ساحة الصراع، ولتحدي العقوبات التي تفرضها بعض الدول على عدد من عناصرها، بما يجعلها غير كافية ويجب تعميمها لتشمل زعماءها ومن يقف خلفهم من الوزراء الصهاينة، وكذلك وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب لدى الدول.وأشارت إلى هجوم المستعمرين أمس على برقة، شمال غرب نابلس، ومنازل الفلسطينيين وأراضيهم، أسوة بالاعتداء على سنجل، وضد الفلسطينيين في مسافر يطا والأغوار والقدس وعموم المنطقة المصنفة (ج)، والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية.وحذرت من مخاطر آلاف العناصر والمنظمات الاستيطانية المسلحة والمنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة، والمدعومة رسمياً من حكومة اليمين المتطرف بالكيان المحتل.ويزيد من خطورة الوضع، وفق "الخارجية الفلسطينية"، تبعات الحماية السياسية والقانونية التي تتمتع بها المنظمات الاستيطانية في ممارسة انتهاكاتها وجرائمها ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، عبر استخدام القوة المسلحة تحت حماية جيش الاحتلال، بهدف تعميق الاستعمار الإحلالي في أرض دولة فلسطين.ويأتي تهديد الاحتلال باجتياح رفح جزءاً من مخطط "التهجير" ومن محاولات الضغط على حركة "حماس" للقبول بالهدنة المؤقتة وفق إطار باريس بدون إجراء أي تعديل، في الوقت الذي يجري فيه وفد الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، مباحثات في القاهرة حول الوضع في قطاع غزة ومفاوضات "صفقة" تبادل الأسرى، التي ما تزال متعثرة حتى الآن.وفي تغير ملحوظ لمواقف أشد الدول نصرة للكيان المحتّل، فقد حذرت 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي (البالغ عددها 27) الاحتلال الإسرائيلي من شن أي هجوم على رفح، جنوباً، سيكون غير معقول ويمثل كارثة لنحو 1.5 مليون لاجئ نزحوا إليها من مختلف مناطق القطاع.وبعد انتهاء المحادثات، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، إن البيان الصادر يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية".وشدد "بوريل" على أن تجنب الخسائر في صفوف المدنيين كما تدعي حكومة الاحتلال حال هجومها على رفح "سيكون مستحيلا"، قائلا: "علينا أن نواصل الضغط على الجانب الإسرائيلي لجعله يفهم أن هناك الكثير من الناس في شوارع رفح، وسيكون من المستحيل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وهذا سيكون مخالفاً لاحترام القانون الإنساني".كما دعت وزيرة الخارجية الألمانية، "أنالينا بيربوك"، الجانب الصهيوني لاحترام القانون الإنساني، وإلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية" للسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم.في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن ارتقاء 29195 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 69170 جريحاً، عدا آلاف الضحايا المدنيين المفقودين تحت الركام، منذ بدء عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.ونتيجة القصف الجوي والمدفعي الكثيف للاحتلال واستهداف ما تبقى من الأبنية السكنية المتهالكة، فقد أدى إلى استشهاد 103 فلسطينيين وإصابة 142 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.