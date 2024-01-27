الاحتلال يشن حربا شرسة ضدها.. و6 دول غربية تقطع التمويل عن "الأونروا"

نادية سعد الدين

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عمان - انتهز الاحتلال أول فرصة سانحة للإجهاز على وكالة "الأونروا"، مستبقاً التحقيقات الأممية في مزاعم قدمها بشأن تورط عدد من موظفيها بعملية 7 أكتوبر، بالتزامن مع تأليب دول أخرى قطعت الدعم المالي عنها، مما يكشف خواء جعبته في غزة وتخبطه أمام انتصار إنسانية العالم للشعب الفلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية، برغم غياب إلزامية وقف إطلاق النار عنه.وعلى وقع تحريض الاحتلال ضد "الأونروا" بزعم كونها الذراع المدنية لحركة "حماس"؛ فقد سارعت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا لحجب التمويل عنها، في إطار الحرب الصهيونية الضروس بحق المؤسسات الأممية التي تقدم مساعدات إغاثية ملحة لسكان القطاع الثكالى، على قلة عددها، بادعاء انحيازها "لحماس"، أسوة بنفي منظمة الصحة العالمية هذا الاتهام عنها أمس.ورحب الاحتلال بمواقف تلك الدول لمنع المساعدات الإنسانية عن "الأونروا" التي لن يكون لها، بحسب، أي دور داخل القطاع، في اليوم التالي للحرب، وهو الأمر الذي ندد به الفلسطينيون، في هذا الوقت الذي يعاني فيه أهالي غزة من مجاعة حقيقية إزاء نقص الغذاء والماء والمأوى وعدم تلبية المساعدات الغذائية الإنسانية لاحتياجاتهم الأساسية بسبب تعنت الاحتلال ونتيجة غاراته الكثيفة.يأتي ذلك على خلفية قرار المفوض العام "للأونروا" بالطرد الفوري لـ 12 من موظفي الوكالة بزعم تهمة تورطهم بعملية "طوفان الأقصى"، وذلك في أعقاب ادعاء الاحتلال بامتلاك الأدلة على ثبوت مشاركتهم فيما زعمه بهجوم حماس على الكيان المُحتل.وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها لوكالة "الأونروا" بالعودة فورا عن قرارها، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".وأضاف، "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية، وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال على لسان أكثر من مسؤول صهيوني ضد وكالة "الأونروا"، وتعتبرها أحكاماً مسبقة، وعداء مبيتاً، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة.وأوضحت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، أن التحريض الصهيوني برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "الأونروا"، ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة يكثف الاحتلال تحريضه عليها، ويستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها.وأعربت عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقاً، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل "الأونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.وبالمثل؛ أدانت حركة "حماس"، حملة التحريض التي يسوقها الاحتلال ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة في ظل تعرضهم للإبادة الجماعية.وقالت "حماس"، إن آخر ما مارسه الاحتلال هو "اتهام منظمة الصحة العالمية بما أسموه التواطؤ مع حركة "حماس"، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمسشفيات في أعمال عسكرية".وأضافت إن الاحتلال يحرض أيضاً على وكالة "الأونروا" بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية، داعية "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال".وأكدت أهمية دور الوكالات الأممية في إغاثة الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الاحتلال التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في عصرنا الحديث.وفي الأثناء؛ يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر الوحشية بحق المزيد من التجمعات السكانية والأهالي في مختلف أرجاء قطاع غزة، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والمرضى.وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، كما توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود وتضرر البنى التحتية.فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا، يوم الأربعاء المقبل، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.بينما يتصاعد الوضع الخطير في الضفة الغربية، حيث لا تزال الأجواء مشحونة في جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال لقرية "دير أبو ضعيف" وإغلاق مداخلها واندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب الفلسطينيين، مما أدى لاستشهاد الشاب الفلسطيني قسام أحمد ياسين (27 عاماً)، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب ياسين، خرجت مسيرة شعبية غاضبة، وسط ترديد الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال بحقه، وبالجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.وتصعد قوات الاحتلال من اقتحاماتها وحملات الاعتقالات في الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، في محاولة لوقف أعمال المقاومة التي تأتي رداً على عدوان الاحتلال المتواصل، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر ضد قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.