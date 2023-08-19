الاحتلال يشن حربا على التعليم الفلسطيني وخطة لهدم 53 مدرسة بالضفة

نادية سعد الدين

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عمان- واصلت حكومة الاحتلال اليمينية حربها ضد العملية التعليمية الفلسطينية، حيث بات مصير الطلبة الفلسطينيين مجهولا في 53 مدرسة بالضفة الغربية مهددة بالهدم، بعدما دمر ثلاث مدارس دفعة واحدة، مع استئناف العام الدراسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وتهدد سلطات الاحتلال بهدم 53 مدرسة، بعدما هدمت منذ بداية العام الحالي ثلاث مدارس في الضفة الغربية، بما يشكل إمعانا بانتهاك أبسط قواعد حقوق الإنسان التي كفلت الحق بالتعلم والحق في ضمان طفولة صحية سليمة للأطفال، لا سيما الأطفال الذين يخضعون للاحتلال، وفق رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان.وأضاف شعبان أن طلبة هذه المدارس ما يزالون يعيشون حتى اللحظة واقعا صعبا ومصيرا مجهولا في مستقبل العملية التعليمية، مؤكدا أن الهيئة تتابع قانونيا ملفات هذه المدارس من أجل إعادة بنائها، لا سيما مدرسة في بيت لحم، وأخرى في مسافر يطا جنوب الخليل.وبين أن رسالة سلطات الاحتلال لا تتوقف عند حدود اعتدائها على حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، بل تعتدي على موقف المنظمات الدولية ودول العالم التي تعارض سلوكها وتدينه وتجرمه.وأشار إلى تعمد سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات الهدم، لا سيما المدارس، بعيد كل زيارة تضامنية من سفراء وقناصل دول العالم إلى هذه المناطق، ضاربة بعرض الحائط كل الاعتبارات الإنسانية والسياسية والأخلاقية التي تحكم العالم.وتطرق إلى مصير أكثر من 1000 طالب وطالبة في أكثر من 53 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم في أي لحظة، وأنه ما زال معلقا في الهواء، نظرا لإمكانية تعرضها للهدم من قبل قوات الاحتلال التي تعتمد سياسة تخطيطية تمييزية قائمة على اعتبارات عنصرية، تمنح رخص البناء بلا حدود للمستوطنين وتمنع على الفلسطينيين مواصلة حياتهم الطبيعية فيها.وطالب شعبان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية مستقبل الأطفال الفلسطينيين، واتخاذ دور أكثر حزما في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج).ولفت إلى أهمية موقف كل من الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة التي أدانت هدم قوات الاحتلال لمدرسة عين سامية شرق رام الله، والتي طالبت بالحفاظ على حق الأطفال الفلسطينيين بالتعليم.وفي الأثناء؛ انطلق، أمس، العام الدراسي الجديد، في أكثر من 60 مدرسة في محافظات الضفة الغربية، لا سيما محافظات القدس، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، بحسب المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية، صادق الخضور.وأوضح الخضور أن غالبية المدارس سينطلق التدريس فيها اليوم الأحد، بينما استكملت الوزارة استعداداتها بتوفير الكوادر البشرية، واللوازم، وتأمين وصول الكتب للمدارس، منوها إلى أن العام الدراسي في قطاع غزة سينطلق في السادس والعشرين من الشهر الحالي.وأعرب عن أمله بأن يتكلل العام الدراسي الجديد بالنجاح والاستقرار، في ظل انتهاكات الاحتلال التي تستهدف المسيرة التعليمية، وخاصة في القدس المحتلة.وأكد أن الوزارة معنية بالارتقاء بالمكانة المهنية والمادية للمعلمين، لافتا إلى أهمية دور المعلمين في حماية التعليم في فلسطين، حيث شكل معلمو القدس والأغوار ومسافر يطا والمعلمين كافة سدا منيعا أمام كل ما يستهدف التعليم.وكانت الوزارة، قد أوضحت، في بيان لها أمس، أن أكثر من مليون وأربعمئة ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة، منهم 915 ألفا و327 في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و364 مدرسة، و342 ألفا و955 في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موزعين على 384 مدرسة، و149 ألفا و870 طالبا وطالبة في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 487 مدرسة.وأشارت إلى أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 54 ألفا و81 معلما ومعلمة، موزعين على ألفين و364 في المدارس الحكومية، و12 ألفا و183 في مدارس الوكالة، و10 آلاف و970 في المدارس الخاصة.إلى ذلك؛ قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن سياسة الاحتلال الهادفة لشن حرب على الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته، وتوفير الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه.وأكد أبو ردينة، في تصريح له أمس، أن الشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الإسرائيلية الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه.وقال إن الاستيطان جميعه غير شرعي، حسب قرارات الشرعية الدولية، وهو مدان ومرفوض، وذلك في تعليقه على خطة الوزير الإسرائيلي المتطرف "سمويتريتش" لشرعنة 155 بؤرة عشوائية في الضفة الغربية.وأضاف أن محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها المتطرفين لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي بما فيها القدس المحتلة.وشدد على أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وأن تأخذ إجراءات جادة على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى حد "الأبارتهايد".وأضاف أبو ردينة، أن سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومات الاحتلال المتعاقبة لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع بالأمور نحو أمور خطيرة، مؤكدا أن العودة لحدود عام 1967 وعلى رأسها القدس المحتلة، هي مفتاح تحقيق الأمن، والسلام، والاستقرار.