الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يصادق على خطط لاجتياح رفح وسيجلي السكان

مدينة رفح مكتظة بالنازحين
مدينة رفح مكتظة بالنازحين
الدوحة - قال ديوان رئاسة الوزراء الصهيوني أمس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدق على خطط لشن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك على الرغم من التحذيرات الدولية من أن يؤدي اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين إلى مذبحة كبيرة.اضافة اعلان
وجاء الإعلان عن التصديق على الخطط بعد يوم من إعلان نتنياهو أنه لن يرضخ للضغوط الدولية لثنيه عن القيام بعملية عسكرية في رفح.
وقال رئيس الوزراء الصهيوني إن الهدف من الهجوم على رفح القضاء على كتائب حركة حماس المتبقية.
وكانت وسائل إعلام عبري قالت إن الجيش الصهيوني ليس جاهزا لبدء عملية عسكرية في رفح، حتى وإن أقرت القيادة السياسية خططا لذلك.
وفي نيويورك، وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موافقة نتنياهو على خطط لاجتياح رفح بالأمر المقلق جدا.
وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده لم تتسلم بعد أي خطة صهيونية قابلة للتنفيذ بشأن حماية المدنيين في جنوبي قطاع غزة.
وفي الأيام القليلة الماضية، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولون في إدارته أن واشنطن لن تدعم عملية عسكرية للاحتلال في رفح "ما لم تكن هناك خطة لأمن المدنيين" هناك.
من جهته، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس من عواقب الاجتياح المحتمل لرفح.
وتضم رفح نحو 1.5 مليون شخص، أغلبهم من النازحين الذين فروا من شمال ووسط القطاع.
وكانت رفح تعرضت على مدى الأسابيع الماضية لغارات أوقعت أعدادا كبيرة من الشهداء، واستهدف القصف قبل يومين أكبر مستودع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المدينة.-(وكالات)
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