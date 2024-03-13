الاحتلال يصعد بالضفة ومقترح أميركي مشروط لاجتياح رفح

نادية سعد الدين

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عمان - تراعي واشنطن بالمقام الأول في نسخة مبادرتها الأحدث لوقف إطلاق النار بغزة من أسبوع لأسبوعين، مسألة تأمين الأدوية والغذاء للمحتجزين الصهاينة، بدون الاكتراث كثيرا بمجاعة الفلسطينيين وقتامة معاناتهم، بالتزامن مع اشتراطها على الاحتلال وضع خطة عسكرية قبل تنفيذ الهجوم البريّ ضد مدينة رفح، بوصفها صيغة جاهزة للقتل المدروس.وعلى وقّع استشهاد ستة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية بأربع وعشرين ساعة؛ فإن الطرح الأميركي يخلو من الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، وإنما يشكل فرصة لاستكمال جهود الوسطاء الدبلوماسية وعقد الاجتماعات المتواصلة للتفاوض وإنجاز "صفقة" نهائية للهدنة قد تؤسس لما هو مطروح على الطاولة الآن بوقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، قابل للتمديد.وفي حين يتواصل عدوان الاحتلال ضد القطاع بارتكاب المزيد من الجرائم الوحشيّة والغارات الكثيفة؛ فإن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، "وليام بيرنز"، ما يزال يعتقد بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، بالرغم من وجود العديد من القضايا المعقدة.غير أن حركة "حماس" تؤكد بأنها لن تقبل إلا باتفاق يستند إلى وقف دائم لإطلاق النار ينهي الحرب ويتضمن انسحاب قوات الاحتلال بالكامل من غزة، رافضة إقرار هدنة مؤقتة أخرى.وأوضح القيادي في "حماس"، محمود مرداوي، بأن ما ورد عن عقد صفقة تبادل قريبة غير صحيح، حيث يضع الكيان الصهيوني عقبات في الصفقة والإدارة الأميركية تعيق كل المفاوضات، مؤكدا بأنه إذا لم يتم الالتزام بشروط المقاومة وفي مقدمتها وقف إطلاق النار فلن يتم الذهاب لمرحلة تبادل أسرى.ويتزامن ذلك مع استعداد الاحتلال لتنفيذ اجتياح رفح، بدعم أميركي تبين بوضوح من خلال تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض "جيك سوليفان"، الذي قال، مؤخرا، إن الرئيس الأميركي "جو بايدن" لن يدعم أي عملية عسكرية صهيونية في رفح لا تحمي المدنيين، وبدون وجود خطة لتنفيذ ذلك يمكن الوثوق بها.وقال "سوليفان" إن "بايدن" يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة "لا يكمن في اجتياح رفح التي يوجد بها 1.3 مليون نسمة من دون وجود خطة يمكن الوثوق بها للتعامل مع السكان هناك"، وفق قوله.وفي الأثناء، يواصل الاحتلال تصعيده الخطير بالضفة الغربية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى ستة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، اثنان منهم ارتقوا أمس بالقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وأوضحت "الصحة الفلسطينية"، أن "جثمان الشهيد الشاب زيد وارد خلايفة (23 عاما)، وصل إلى مدينة رام الله، بعدما أصيب برصاص الاحتلال، قرب بلدة الجيب، فيما استشهد الفتى رامي حمدان الحلحولي (13 عاما)، برصاص قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.وأسفر عدوان الاحتلال عن استشهاد الطفل عبد الله عساف (16 عاما)، من بلدة الجيب شمال غرب القدس، حيث تم تشييع جثمانه أمس، والشهيدان ربيع النورسي ومحمود أبو الهيجا، من مخيم جنين، الذي انسحت منه قوات الاحتلال بعد ساعات من الاقتحام الذي تخلله اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية، وسط تدمير وتجريف الاحتلال في البنية التحتية والشوارع.في حين هاجم المستوطنون المتطرفون المنازل والممتلكات الفلسطينية في قرية بورين، شمالا، بينما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الفلسطينيين.جاء ذلك في إطار تصعيد اعتداءات المستوطنين وانتهاكات جيش الاحتلال بالضفة الغربية، مما أدى لارتقاء أكثر من 430 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، منذ بدء عدوان الاحتلال ضد غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية والتي خلفت حتى الآن 6 شهداء، بمن فيهم أطفال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.وقالت "الخارجية الفلسطينية"، إن "هذه الجرائم دليل واضح على أن الكيان الصهيوني يسعى لتفجير الأوضاع خلال شهر رمضان الفضيل، وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي".وأضافت إن "ما يجري اليوم هو ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في الكيان المحتل الذي يسهل على الجنود والمستعمرين إطلاق النار على الفلسطينيين، وانعكاس مباشر لسياسة صهيونية رسمية وعقلية استعمارية عنصرية في التعامل مع الفلسطينيين".وأكدت "الخارجية الفلسطينية "على أن هذه الإعدامات هي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، لافتة إلى أن إفلات الاحتلال المستمر من العقاب والمحاسبة يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم.