الاحتلال يعتدي على مصلي "الأقصى" ويتعمد عرقلة دخولهم للمسجد

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الأراضي الفلسطينية- أصيبت سيدة فلسطينية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينما أصيب 3 مصلين آخرين، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في منطقة باب الأسباط، أثناء توافدهم لأداء صلاة جمعة أمس في المسجد الأقصى المبارك.وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال تعمدت التضييق على المصلين، وعرقلت دخولهم إلى المسجد الأقصى.كما ذكر شهود عيان أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت قبيل الصلاة على مصلين عند باب الأسباط، ما أدى إلى إصابة 4 منهم، بينما اعتقلت 4 آخرين على الأقل.ووقع الاعتداء لدى محاولة عناصر من الشرطة عرقلة مصلين عند دخولهم إلى المسجد، وفق الشهود.وأفاد الشهود بأن عناصر الشرطة أطلقوا قنابل صوتية، ورصاصًا معدنيًا مغلفًا بالمطاط على مصلين عند باب الأسباط.من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة لأحد المصلين بكسر في قدمه، جراء إصابته بقنبلة صوت بشكل مباشر، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.ودانت دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الجمعة، وأسفر إصابة عدد منهم بجروح.وأكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب، أن على إسرائيل احترام التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.وأشار إلى أن إسرائيل وحسب القانون الدولي لا تملك فرض أي قيود على دخول المسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الأقصى كافة، وتنظيم الدخول إليه.إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وإجراءاتها المشددة على بلدة عقربا جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بذريعة البحث عن منفذ عملية حوارة التي قتل فيها مستوطنان السبت الماضي.وانعكس الحصار على واقع الحياة في بلدة عقربا والبلدات المجاورة، وبدأت أثاره تمتد إلى مختلف جوانب الحياة اليومية في البلدة التي يبلغ تعدادها قرابة 15 ألف نسمة.وتغلق قوات الاحتلال بشكل تام خمسة من مداخل عقربا التي تربطها بقرى عورتا وبيتا وأوصرين ومجدل بني فاضل وخربة يانون وخربة الطويل.وأبقت على المدخل الرئيس للبلدة، لكنها فرضت عليه إجراءات مشددة، ويتم إيقاف المركبات واحتجازها لوقت طويل وتفتيشها والتنكيل بركابها وتفتيشهم جسديا والتدقيق في هوياتهم.ويتسبب الحصار بتعطل وتأخير وصول العمال والموظفين من البلدات المجاورة إلى أماكن عملهم بالبلدة.وقال رئيس بلدية عقربا صلاح بني جابر إن الاحتلال يشن اقتحامات متكررة ومداهمات ليلية للبيوت، يتخللها عمليات تفتيش وتخريب وتحطيم للأبواب والمحتويات، وإثارة الرعب في صفوف أهل البلدة.ويطارد الاحتلال الشاب أسامة بني فضل (20 عامًا) من عقربا ويتهمه بتنفيذ عملية حوارة، وداهم منزل عائلته مرتين خلال أسبوع، واعتقل والده وشقيقه وأفرج عنهما لاحقا، كما أخذ قياسات المنزل تمهيدا لهدمه لاحقا.وهدد ضباط الاحتلال عائلة بني فضل بتصفية ابنهم جسديًا إذا لم يسلموه حتى مساء يوم غد الأحد.وفي قليلية أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، أمس خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المحافظات.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.وانطلقت المسيرة بعد أداء الفلسطينيين صلاة الجمعة أمس في مسجد عمر بن الخطاب في القرية، بمشاركة المئات الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.وفي بيت دجن قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسيرة الأسبوعية للبلدة شرق نابلس، التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية، واعتدت على صحفي.وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المشاركين في المسيرة.وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.إلى ذلك اقتحم عدد من المستوطنين أمس نبع قريوت جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين الذين تصدوا للاقتحام، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.يشار إلى أن المستوطنين كثفوا خلال الأشهر الماضية من اقتحاماتهم للنبع بشكل أسبوعي، وحطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.كما اعتدى مستوطنون، أمس على الفلسطينيين في منطقة قلقس، جنوب الخليل، وحطموا عددا من المركبات في دوار خربة قلقس.يذكر أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وأغلقوا الطرق القريبة من المستوطنات بحماية قوات الاحتلال، والتي تشكل الطرق الرئيسية لوصول الفلسطينيين إلى مدينة الخليل.وفي غزة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس مزارعين ورعاة أغنام بالرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، شرق مدينة غزة.وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب عدد من المزارعين ورعاة الأغنام شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة المكان. وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين والفلسطينيين الذين يقتربون من المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع بالرصاص.-(وكالات)