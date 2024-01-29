الاحتلال يعترف بإصابة 2771 عسكريا منذ 7 أكتوبر

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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 2771 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 1276 منذ بدء الهجوم البري.وأشار إلى إصابة 6 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.وبن أن388 عسكريا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بقطاع غزة، بينهم 39 جروحهم خطيرة و240 متوسطة و109 طفيفة. (الجزيرة نت)