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الإثنين 29 كانون الثاني 2024
3:01 م
الاحتلال يعترف بإصابة 2771 عسكريا منذ 7 أكتوبر
إصابة جندي إسرائيلي
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 2771 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 1276 منذ بدء الهجوم البري.
وأشار إلى إصابة 6 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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وبن أن388 عسكريا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بقطاع غزة، بينهم 39 جروحهم خطيرة و240 متوسطة و109 طفيفة. (الجزيرة نت)
الاحتلال
غزة
طوفان الاقصي
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