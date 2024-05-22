الاحتلال يعترف بإصابة 3568 عسكريا بمعارك غزة منذ 7 أكتوبر

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وأضاف جيش الاحتلال أن 3568 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء الحرب، من بينهم 1776 خلال العملية البرية في غزة.وأكد أن 259 ضابطا وجنديا ما يزالون قيد العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، 29 منهم جروحهم خطيرة.