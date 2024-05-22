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الأربعاء 22 أيار 2024
2:53 م
الاحتلال يعترف بإصابة 3568 عسكريا بمعارك غزة منذ 7 أكتوبر
نقل جندي إسرائيلي مصاب في إحدى المعارك بقطاع غزة (الأناضول)
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 25 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأضاف جيش الاحتلال أن 3568 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء الحرب، من بينهم 1776 خلال العملية البرية في غزة.
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وأكد أن 259 ضابطا وجنديا ما يزالون قيد العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، 29 منهم جروحهم خطيرة.
الاحتلال
غزة
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