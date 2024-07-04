 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وإصابة جنود بجروح خطيرة في معارك غزة

نقل جندي إسرائيلي مصاب في إحدى المعارك بقطاع غزة (الأناضول)
نقل جندي إسرائيلي مصاب في إحدى المعارك بقطاع غزة (الأناضول) - (أرشيفية)
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأربعاء، بمقتل ضابط برتبة نقيب، وقائد مجموعة في الكتيبة 75 بالجيش، وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة في معارك شماليّ قطاع غزة.اضافة اعلان

وكانت مصادر عبرية، أفادت الأربعاء، بمقتل اثنين من جنود الاحتلال خلال اشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة.

وأعلنت بلدية مستوطنة "كريات شمونة" مقتل أحد مستوطنيها، الجندي "عيلي لوجسي"، خلال معارك في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن النقيب عيلي لوجسي من "كريات شمونة" قُتل بصاروخ مضاد للدبابات في غزة.

وبحسب مصادر عبرية، فإن الجندي الإسرائيلي القتيل "عيلي" من "كريات شمونة" أصيب في بداية الحرب على غزة، وبعد عدة أسابيع تعافى، وأصر على العودة للقتال، وقُتل في معارك غزة.

في الأثناء، أعلن جيش الاحتلال أن من قُتل في عملية الطعن في "كرميئيل" هو ضابط في وحدة المدرعات في الجيش.

وكانت مصادر عبرية أعلنت عن ثلاث إصابات؛ واحدة ميؤوس منها وأخرى خطيرة في عملية الطعن بمستوطنة "كرميئيل" شمال فلسطين المحتلة.
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