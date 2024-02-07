الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعترف بمقتل 564 عسكريا منذ 7 أكتوبر

مقتل جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
مقتل جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 564 قتيلا بين ضابط وجندي. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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