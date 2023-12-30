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السبت 30 كانون الأول 2023
12:28 ص
الاحتلال يعتقل مصابا داخل سيارة إسعاف شرق قلقيلية
سيارة إسعاف في غزة - (تعبيرية)
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت مصابا فلسطينيا داخل سيارة إسعاف عند حاجز عسكري شرقي قلقيلية.
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