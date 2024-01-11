الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 33 فلسطينيا بالضفة الغربية

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الاحتلال يعتقل 33 فلسطينيا بالضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت 33 مواطنا فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات مسلحة في بعض البلدات والمخيمات بالضفة، خاصة في جنين وقلقيلية أسفرت عن إصابات.اضافة اعلان
وشهدت مناطق متفرقة من الضفة تصديا للقوات المقتحمة، من خلال إطلاق النيران أو إلقاء عبوات ناسفة استهدفت الآليات العسكرية، خاصة في جنين، ونابلس وأريحا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 33 مواطنا من الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله والبيرة، وأريحا، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، بعد احتجازهم لساعات.
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