الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة الغربية وارتفاع حصيلة الأسرى إلى 6900

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 35 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل، جنين، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، بيت لحم، طوباس، طولكرم، والقدس، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.اضافة اعلان
وواصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال والمركبات.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى نحو 6900 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
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