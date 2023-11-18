السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة

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الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيا، مما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 2850 منذ السابع من الشهر الماضي.اضافة اعلان
وذكر النادي (غير حكومي) -في بيان- أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 مواطنا على الأقل بين ليلة الجمعة وفجر السبت، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ومن بينها مدينة القدس المحتلة، حملات دهم واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.
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