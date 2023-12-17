الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 4540 فلسطينيا بالضفة والقدس منذ "طوفان الأقصى"

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الاحتلال يعتقل 4540 فلسطينيا بالضفة والقدس منذ "طوفان الأقصى"
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 20 فلسطينيا من الضفة الغربية، بحسب بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.
وتوزعت عمليات الاعتقال في محافظات: الخليل، بيت لحم، نابلس، رام الله، وطولكرم التي شهدت عدوانا كبيراً، ورافق ذلك استشهاد 5 شبان، إلى جانب عمليات الاعتقال وعمليات التخريب الواسعة التي طالت مخيم نور شمس، وتحديدا البنية التحتية. وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.اضافة اعلان
يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بلغت نحو 4540 بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة لليوم الـ 72، والتي استهدفت الفئات كافة وبشكل غير مسبوق.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
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