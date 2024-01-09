الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 6 آلاف فلسطيني بالضفة منذ طوفان الأقصى

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الاحتلال يعتقل 6 آلاف فلسطيني بالضفة منذ طوفان الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي، نحو 6 آلاف فلسطيني من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، تأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة للاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في قطاع غزة، بعد السابع من تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 25 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات بيت لحم، جنين، قلقيلية، رام الله، نابلس، طولكرم، والقدس.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات لعائلات المعتقلين.
وأشار البيان الى أن سلطات الاحتلال تتعمد تنفيذ عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين وإطلاق النار ومصادرة المركبات والأموال.
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