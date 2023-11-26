الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

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الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات متفرقة.اضافة اعلان
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجيش اعتقلت أمس السبت منفذ عملية حوارة خلال اقتحام جنين ، وذلك بعد 3 أشهر من تنفيذه عملية إطلاق النار أدت الى مقتل إسرائيليين إثنين.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، اليوم الأحد ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 70 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة والقدس ، ونقلتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال .
وطالت الاقتحامات والمداهمات عشرات المنازل التي تم تفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.
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