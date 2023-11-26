الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجيش اعتقلت أمس السبت منفذ عملية حوارة خلال اقتحام جنين ، وذلك بعد 3 أشهر من تنفيذه عملية إطلاق النار أدت الى مقتل إسرائيليين إثنين.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، اليوم الأحد ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 70 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة والقدس ، ونقلتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال .
وطالت الاقتحامات والمداهمات عشرات المنازل التي تم تفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.