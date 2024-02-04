الاحتلال يعطل "صفقة الأسرى" بمزيد من المجازر

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

عمان- دخلت حرب الاحتلال ضد غزة شهرها الخامس على وقّع ارتكابه 14 مجزرة وحشيّة جديدة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 127 شهيداً و178 جريحاً خلال الساعات الماضية، بما يؤدي لارتفاع حصيلة عدوانه إلى 27.365 شهيداً و 66.630 جريح، فيما ما يزال زهاء 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.وتواصل طائرات الاحتلال الحربية شنّ غاراتها الهمجيّة ضد مختلف مناطق القطاع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، أسوّة باستهدافه روضة تؤوي نازحين فلسطينيين شرق رفح، جنوباً، مما أدى لارتقاء العديد من المدنيين وإصابة العشرات بجروح بليغة.وجددت المدفعية الاحتلالية العنيفة قصف المربعات السكنية في محافظة خانيونس، جنوباً، ومحيط مراكز الإيواء لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه رفح، وسط تخوفات من تفاقم الأزمة الإنسانية بفعل شحّ المواد الطبية والمساعدات الغذائية.ولم تسلم الأبنية السكنية والمدنية من قصف الاحتلال الهمجّي في مناطق مختلفة من القطاع، مثل مخيم النصيرات، وسطاً، و"حي المنارة" جنوب شرق خان يونس، ومدينة رفح، جنوباً، واستهداف محيط مستشفى غزة الأوروبي، وقصف أبراج سكنية في "حي الرمال" بمدينة غزة، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.وشهدت الساعات الماضية معارك محتدمة في مدينة غزة واشتباكات عنيفة في عدة محاور في خانيونس، بين فصائل المقاومة الفلسطينية التي تصدت لقوات من جيش الاحتلال.من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير الفاشي "ايتمار بن غفير" الأحد، وتعتبرها استعمارية عنصرية وتحريضاً مفضوحاً على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه.وقالت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها الأحد، إن "بن غفير" يتفاخر بتكرار تحريضه في تحد سافر للإدارة الأميركية ومواقفها المعلنة والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والمطالبة باتخاذ الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة وإبعاد شبح المجاعة في عموم القطاع.وأضافت أن المتطرف "بن غفير" يُسقط صفة الإنسانية عن الغزّي ولا يتعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل.وقالت إن "بن غفير" يرفض، في تصريحاته الصحفية، تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في غزة وهم محاصرون في ظل الحرب، أي أنه يريد لكل فلسطيني أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية بالقطاع حتى يصبح غير قابل للحياة ويدفع سكانه بالقوة لمزيد من النزوح نحو الحدود وتهجيرهم من أرضهم.وأشارت إلى أن "بن غفير" يدعو لاستمرار حرب الإبادة وقطع المساعدات وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن لدفع الشعب الفلسطيني للهجرة بالقوة، بما يعدّ إفشالاً متعمداً لقراري مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.وطالبت "الخارجية الفلسطينية" بفرض عقوبات دولية رادعة على المتطرف "بن غفير" باعتباره تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.إلى ذلك، يعرقل تصعيد الاحتلال ضدّ جنوب قطاع غزة الجهود الدبلوماسية لإنجاز "صفقة تبادل الأسرى" المزّامنّة للتحرك الأميركي والفرنسي بالمنطقة بعد استهداف روضّة تأوي نازحين أغلبهم أطفال باتوا في عداد الشهداء والجرحى، وسط إنقسام داخلي إسرائيلي بين الضغط لاستمرار العدوان لما لانهاية، مقابل مطلبي استرداد أسراهم ورحيل حكومة الحرب بانتخابات مبكرة.ويتماهى المقترحان الأميركي والفرنسي في الخطوط العريضة والنتيجة النهائية التي تقود إلى "حل الدولتين" ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ولكنها تجد معارضة صهيونية، بينما تؤكد المقاومة الفلسطينية أن مرتكزها الأساس يقوم على ضرورة إنهاء عدوان الاحتلال بالكامل وانسحاب جيش الاحتلال خارج قطاع غزة وعودة النازحين وإعادة الإعمار.وكلما ارتفعت أصوات الشارع الصهيوني المناهضة؛ فإن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، يسعى لتهدئته بخطاب التطرف، عبر تأكيده بأن الحرب على غزة لن تنتهي إلا بالقضاء على "حماس"، وهو غير معني بنهاية الحرب لضمان بقائه بمنصبه لأطول فترة ممكنة، وذلك في اجترّار واضح لنفس الرواية الصهيونية غير المنطقية والمُستهلكة حتى في داخل عقر الكيان المُحتّل نفسه.وقد أوضحت حركة "حماس" أن التشاور حول مقترح الإطار العام الذي تمّ تداوله في اجتماع باريس الرباعي، يرتكز على "أساس وصول المفاوضات لإنهاء كلّي للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وتأمين إيواء النازحين، وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جدّية للأسرى، والإقرار الدولي العمَلي بحقّ الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".وقال القيادي في "حماس"، أسامة حمدان، إن الحركة "ستكون حيث مصلحة الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنها على "تواصل وتشاور دائم مع كافة قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، لا سيما شركاء ورفاق الميدان والسلاح".