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الأحد 02 حزيران 2024
3:30 ص
الاحتلال يعلن سقوط صاروخ أطلق من لبنان في الجليل الأعلى
صورة تم التقاطها من "الجانب الإسرائيلي" من الحدود مع لبنان تظهر الدخان يتصاعد بعد القصف الإسرائيلي حول قرية عيتا الشعب (أ.ف.ب)
أعلنت القناة "12" العبرية ليل السبت/ الأحد، سقوط صاروخ أطلق من لبنان في عرب العرامشة بالجليل الأعلى، وأكدت عدم تسجيل إصابات أو أضرار في الحادث.
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وكانت صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي.
الاحتلال
لبنان
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