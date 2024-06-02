 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعلن سقوط صاروخ أطلق من لبنان في الجليل الأعلى

صورة تم التقاطها من "الجانب الإسرائيلي" من الحدود مع لبنان تظهر الدخان يتصاعد بعد القصف الإسرائيلي حول قرية عيتا الشعب (أ.ف.ب)
صورة تم التقاطها من "الجانب الإسرائيلي" من الحدود مع لبنان تظهر الدخان يتصاعد بعد القصف الإسرائيلي حول قرية عيتا الشعب (أ.ف.ب)
أعلنت القناة "12" العبرية ليل السبت/ الأحد، سقوط صاروخ أطلق من لبنان في عرب العرامشة بالجليل الأعلى، وأكدت عدم تسجيل إصابات أو أضرار في الحادث.اضافة اعلان

وكانت صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي.
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