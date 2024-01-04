الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعلن عن إصابة 19 جنديا

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الاحتلال يعلن عن إصابة 19 جنديا
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 19 جنديا في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان
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