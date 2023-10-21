الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعلن عن سرقة أسلحة كانت مع الجنود قبل أيام بغلاف غزة

عناصر جيش الاحتلال
عناصر جيش الاحتلال-(وكالات)
أعلن جيش الاحتلال مساء السبت، عن سرقة أسلحة بكميات كبيرة كانت مع الجنود قبل أيام في غلاف غزة حيث التجهيزات لعملية برية على القطاع .-(وكالات)اضافة اعلان
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