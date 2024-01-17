الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعلن عن مقتل عسكريين أحدهما ضابط في غزة

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أرشيفية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن مقتل عسكريين آخرين أحدهما ضابط خلال المعارك الدائرة في غزة.اضافة اعلان
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