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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
7:12 م
الاحتلال يعلن عن مقتل عسكريين أحدهما ضابط في غزة
أرشيفية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن مقتل عسكريين آخرين أحدهما ضابط خلال المعارك الدائرة في غزة.
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