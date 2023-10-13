الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعلن مقتل قائد عسكري خلال اشتباكات بغلاف غزة

image (1)
الاحتلال يعلن مقتل قائد عسكري خلال اشتباكات بغلاف غزة
ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، مقتل العقيد ليؤون بار احد الضباط الكبار بفرقة الضفة الغربية خلال عمليات قتالية في غلاف غزة.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
4894b170-7521-4fcf-9b5a-5e969bdb923b

الاحتلال: سنقصف أي شاحنة تتوجه إلى غزة عن طريق رفح

10 تشرين الأول 2023
WhatsApp Image 2023-10-10 at 1.19.13 PM

الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي

10 تشرين الأول 2023
144429311350000

إسرائيل تقرر تعطيل المدارس

08 تشرين الأول 2023
MricT

حماس: أسرنا ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي

07 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
photo_5857285826747153783_y

العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة دمر 90 مدرسة و18 مسجدا وكنيسة

منذ 12 دقيقة
received_502272086904661

استشهاد 447 طفلا فلسطينيا في غزة حتى الآن وفق اليونيسف

منذ 23 دقيقة
6528fc6bb713c

عباس يلتقي بلينكن

منذ1 ساعة
عنف-المستوطنين-730x438

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين في فلسطين يشمل القتل والترحيل القسري

منذ1 ساعة
eT9Cj

قائد إسرائيلي عسكري: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-13 at 10.48.55 AM

وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 