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الجمعة 13 تشرين الأول 2023
10:59 ص
الاحتلال يعلن مقتل قائد عسكري خلال اشتباكات بغلاف غزة
الاحتلال يعلن مقتل قائد عسكري خلال اشتباكات بغلاف غزة
ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، مقتل العقيد ليؤون بار احد الضباط الكبار بفرقة الضفة الغربية خلال عمليات قتالية في غلاف غزة.
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فلسطين
غزة
طوفان الاقصي
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