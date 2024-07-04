 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد سرية في معارك جنوبي لبنان

الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد سرية
الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد سرية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، عن مقتل نائب قائد سرية جراء انفجار صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.اضافة اعلان
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أ. ف. ب)

ضباط إسرائيليون: لن نهزم حماس

منذ16 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية) 2

تهديد جديد يواجه نتنياهو

منذ17 ساعة
نقل جندي إسرائيلي مصاب في إحدى المعارك بقطاع غزة (الأناضول)

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وإصابة جنود بجروح خطيرة في معارك غزة

منذ17 ساعة
مستوطنات جاثمة على أراضي الضفة الغربية المحتلة وقطعت أوصاله - (وكالات)

مستقبل الضفة الغربية: 8 "كانتونات" منفصلة جغرافيا بدون القدس

منذ22 ساعة
أرشيفية

معارك ضارية بالشجاعية والاحتلال يعلن 23 إصابة جديدة بين جنوده

منذ22 ساعة
Untitled-1

العدوان يخلف آلاف الأيتام هائمين على وجوههم في غزة

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

وديعة النبي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد الحرب

موفق ملكاوي |اليوم

"قوننة" المسؤولية الاجتماعية

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

للعلم فقط

سلامة الدرعاوي |اليوم

تلك الضفة المحتلة

مالك العثامنة |اليوم

حوكمه قطاع التأمين والاستدامة

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-2)

ترجمات | منذ22 ساعة
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات |02 تموز 2024
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء إيجارات المنازل

غلاء إيجارات المنازل

إدمان الهواتف الذكية! 02 تموز 2024

كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت
 