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الخميس 04 تموز 2024
6:54 م
الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد سرية في معارك جنوبي لبنان
الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد سرية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، عن مقتل نائب قائد سرية جراء انفجار صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.
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