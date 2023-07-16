الأحد 16 تموز 2023
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إصابة 3 مستوطنين في عملية ببيت لحم والفصائل الفلسطينية تبارك

الاحتلال يعيد النظر بعملياته العسكرية بعد إخفاق تقديراته باستبعاد امتداد الغضب الفلسطيني

تواجد أمني كثيف بمكان عملية على حاجز في بيت لحم أصاب 3 مستوطنين بجروح -(وكالات)
تواجد أمني كثيف بمكان عملية على حاجز في بيت لحم أصاب 3 مستوطنين بجروح -(وكالات)
عمان - يبدو أن مؤسسة أمن الاحتلال أخفقت في تقديراتها باستبعاد امتداد الغضب الفلسطيني صوب أنحاء الضفة الغربية، وليس في شمالها فقط، أسوة بتنفيذ عملية فلسطينية، أمس، أدت لإصابة ثلاثة مستوطنين، جروح أحدهم بليغة، ما جعلها تعيد النظر في جدوى عملياتها العسكرية التي لم تحقق لها النتائج المرجوة، وبما يُنذر بمزيد من الصدام مع الفلسطينيين.اضافة اعلان
ويُلاحظ بأن حكومة الاحتلال اليمينية قد أصابها الإرباك من عملية بيت لحم، التي باركتها الفصائل الفلسطينية، فلجأت للرد، من خلال وزيرها المتطرف "بتسئيل سموتريتش"، الذي كشف عن خطته لحل الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال تخيير الفلسطينيين إما التهجير والطرد وإما القتل، وإما الرضوخ للوقائع الراهنة على الأرض، من دون أن يكون "لحل الدولتين" أي مكان لديه.
وقطع "سموتريتش" شوطاً غير قليل في تنفيذ خطته؛ عبر تسجيل أرقام قياسية للاستيطان بواقع 12 ألفاً و855 وحدة استيطانية جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي، في تصاعد واضح للأنشطة الاستيطانية في عهد حكومة "بنيامين نتنياهو"، بينما يعد الاستيلاء على الجزء الأكبر من مساحة الضفة الغربية، بنحو 60 %، جزءاً من خطته العنصرية.
ومقارنةً بالأعوام الماضية؛ شهد العام 2012 الترويج لـ 7325 وحدة استيطانية، وعام 2017 الترويج لـ 6742 وحدة، بينما في عام 2020 روج الاحتلال لـ 12159 وحدة، وخلال 2021 روج الاحتلال لـ 3645 وحدة، في حين تم الترويج لـ 4427 وحدة في عام 2022، بحسب تقرير ما تسمّى "حركة السلام الآن" الإسرائيلية.
وأظهرت بيانات حركة "السلام الآن"، أن عام 2023 برز كأعلى عام مسجل من حيث الوحدات الاستيطانية المعتمدة، معتبرة أن بناء المستوطنات هي الأنشطة الرئيسة والمركزية للحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ إن القطاع الوحيد الذي شجعته بقوة في الأشهر الستة الماضية، هو المشروع الاستيطاني".
ومنذ مطلع العام الحالي أعلنت حكومة الاحتلال عن 13000 وحدة سكنية بمستوطنات الضفة الغربية وبؤرها منها 5200 صودق عليها، و6900 وحدة تم إيداعها للتنفيذ، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وطبقاً لخطة "سموتريتش"، أحد رموز اليمين المتطرف؛ فإن على الفلسطينيين الاختيار بين البقاء ضمن "دولة يهودية" بدون حقوق أو الهجرة أو القتل لمن أصر على المقاومة، زاعماً أنها ستنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
واعتبر أن "حل الدولتين وصل إلى طريق مسدود وحان الوقت "لكسر النموذج" وإيجاد الطريقة المناسبة للخروج من هذه الحلقة التي لا تنتهي، بما يتطلب تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على مناطق الضفة الغربية، وإنهاء النزاع بالاستيطان على شكل إنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق المنطقة وجلب مئات الآلاف من المستوطنين الإضافيين للعيش فيها"، بحسب مزاعمه.
أما عن الفلسطينيين؛ فيرى "سموتريتش" أن أمامهم بديلين أساسيين: الذين يقبلون بالتخلي عن تطلعاتهم القومية يمكنهم البقاء والعيش كأفراد في "الدولة اليهودية" والتمتع بكل الفوائد التي جلبتها "الدولة اليهودية" إلى الأرض المحتلة.
أما الذين يختارون عدم التخلي عن طموحاتهم الوطنية فسيحصلون على مساعدات للهجرة إلى إحدى الدول العديدة التي يدرك فيها العرب طموحاتهم الوطنية، أو إلى أي وجهة أخرى في العالم، أما من يختارون مقاومة الاحتلال، فسيتم التعامل معهم من قبل قوات الأمن بيد قوية.
وزعم سموتريتش أن هذه الخطة هي "الأكثر عدالة وأخلاقية بكل المقاييس – التاريخية والصهيونية واليهودية"، وهي الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى الهدوء والسلام والتعايش الحقيقي، وذلك من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على كل الضفة الغربية، وتكثيف عملية الاستيطان.
وفي الأثناء؛ باركت الفصائل الفلسطينية العملية التي أدت لإصابة 3 مستوطنين جراء عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز عسكري عند بلدة تقوع قضاء بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانـوع، إن "المقاومة في الضفة الغربية متواصلة وضرباتها ممتدة ضد الاحتلال في كل المدن والمخيمات ولن تتوقف أو تنكسر أمام عدوان الاحتلال". 
وأضاف أن "أبطال المقاومة والشباب الثائر يواصلون ضرباتهم وعملياتهم البطولية وآخرها إطلاق نار عند حاجز تقوع في تأكيد على استمرارية الرد على جرائم الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك". 
وأكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، أن عملية تقوع تعتبر ردا طبيعيا ومشروعا في مواجهة جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك. 
حركة الأحرار الفلسطينية من جهتها، باركت عملية إطلاق النار وأكدت أنها عمل بطولي يعكس حيوية المقاومة في الضفة الغربية. وقالت "هذه العملية هي امتداد لمسيرة بطولة الشعب الفلسطيني المتجددة لمواجهة عدوان وإجرام الاحتلال، وتمثل رسالة تحد للاحتلال وكسر وإفشال لإجراءاته الهادفة لوقف وإخماد جذوة المقاومة". 
بدورها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين، أن عملية تقوع تعتبر رداً طبيعياً على جرائم العدو وإرهاب مستوطنيه، مثلما تؤكد على جاهزية الشعب الفلسطيني للرد بكل حزم وقوة على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب والأرض والمقدسات". 
وشددت على أن العملية تكشف من جديد هشاشة وضعف العدو الصهيوني أمام إرادة الصمود والمقاومة المتنامية لدى أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته. 
من جانبها، نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، والتي كان آخرها اعتداءاتهم الهمجية في مسافر يطا، والسموع، ونحالين، وفي التجمعات البدوية في الأغوار، وغيرها.
وأكدت أن كل ذلك يتم في سباق مع الزمن لاستكمال جرائم الضم التدريجي الذي لا يتوقف للضفة الغربية، عبر تكثيف وتوسيع البناء الاستيطاني، وتسريع وتيرته بطريقة جنونية، من خلال توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة.
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