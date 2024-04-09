الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعين ضابطا أقيل بفضيحة جنسية لقيادة التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

من اجتماع لقادة الجيش الإسرائيلي(أ ف ب)
من اجتماع لقادة الجيش الإسرائيلي(أ ف ب)

تشهد وسائل الإعلام ومنصات التواصل في إسرائيل ضجة كبيرة، في أعقاب تعيين ضابط استخبارات أقيل بفضيحة جنسية على رأس طاقم تحقيق في إخفاقات الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول.

اضافة اعلان


وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الاثنين، إن "ضابط استخبارات برتبة عقيد، يُرمَز له بحرف (أ)، أصبح على رأس طاقم داخلي تشكل لفحص إخفاقات ذراع الاستخبارات في الجبهة الجنوبية، إبان هجوم حماس".


وأكدت أن "(أ) أُقيل في الشهور الأخيرة بعد أن تبين إقامته علاقة مع مجندة تعمل تحت قيادته، وأنه شخصيًا كان جزءا أساسيا من إخفاقات 7 أكتوبر".


وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "(أ) يعد أحد المسؤولين الأساسيين عن الإخفاق الاستخباري في 7 أكتوبر"، وتساءلت: "كيف يمكن أن يشارك بنفسه في التحقيقات بهذا الإخفاق".


بدورها، أوضحت قناة "الأخبار 12" أن "رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي أصدر، الشهر الماضي، أمرًا بالتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر".


القناة توجهت للناطق باسم الجيش لمعرفة الملابسات، فأخبرها أن "العقيد (أ) لديه الكثير من المعلومات التنظيمية التي يمكنها أن تقود إلى نتائج جيدة".


وتابع أن "العلاقة التي أقامها (أ) مع المجندة كانت بموافقتها، ومن ثم لم يخضع للتحقيقات داخل الشرطة العسكرية".


إلا أن قرارًا صدر بإقالته من منصبه الرفيع، وهو ضابط الاستخبارات الأول للجهة الجنوبية بأسرها.


وكشفت القناة العبرية أن العلاقة غير المشروعة مع المجندة بدأت عقب اندلاع الحرب، وتوقفت بعدها بفترة وجيزة.


ووقتها أقر الضابط بقيام تلك العلاقة، وأعرب عن ندمه، ليعلن الجيش أنه سيعين بديلًا له، قبل أن يقيله.


وكشف حساب صحيفة "يسرائيل هايوم" على منصة (X) أن "قرارًا صدر بترقية العقيد (أ) إلى رتبة عميد، وتعيينه رئيسًا للجنة التحقيق بدلًا من العميد عاميت ساعر، الذي استقال لإصابته بالسرطان".


رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل شاركوا في هذا الجدل، وبينما اتهم الناشط أور فيالكوف، في تغريدة مطولة على منصة (X)، الجيش الإسرائيلي بـ "الجنون"، ذكر عضو الكنيست ألموج كوهين أن التعيين يؤشر على "غياب الضمير الأخلاقي لرئيس الأركان".


وذكر حساب لناشط يدعى يسرائيل بار أون أن "رئيس الأركان قرر تعيين (أ) رئيسًا للجنة التحقيق بشعبة الاستخبارات العسكرية"، مُضيفًا أن "الطغمة العسكرية تواصل الحفاظ على هيمنتها التي أدت بنا لـ 7 أكتوبر، عار عليكم".


وعلَّق المحلل الإسرائيلي بن كسبيت، عبر حسابه على منصة (X)، وذكر أن "ضابط الاستخبارات الأول للجبهة الجنوبية هو أحد أكبر المسؤولين عن الفشل الاستخباري غير المعقول، وأقيل أخيرًا بعد أن أقام علاقة حميمية مع مجندة".


وأضاف: "إذا كان قد عُين في طاقم التحقيق الداخلي لاستخبارات القيادة الجنوبية، فيعني ذلك أن أحدهم في الجيش اختلط عليه الأمر، أو أنه فقد عقله، أو لعله فقد رشده".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قصف.jpg-c26e0629-03fa-48db-8e80-7c598e31d389.jpg-9af02eab-68e8-4c36-9b7b-964844c3e978

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على عدة مناطق بغزة

منذ 7 دقيقة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد - (أرشيفية)

لبيد: صفقة تبادل الأسرى صعبة لكنها لا تزال ممكنة

منذ 20 دقيقة
كأس دوري أبطال أوروبا

داعش الإرهابي يهدد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 38 دقيقة
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة

شهيد و20 جريحا بقصف إسرائيلي لمنزل بدير البلح

منذ2 ساعة
المئات شاركوا في تشييع الشهيد سامر أبو دقة في خان يونس جراء حرب الإبادة على غزة

بعد منعها.. "الصحافة الأجنبية" تتساءل: ماذا تخفي إسرائيل في غزة؟

منذ2 ساعة
أرشيفية

الملك والرئيسان المصري والفرنسي في مقالة مشتركة: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 