الاحتلال يغتال 3 مقاومين في طولكرم - فيديو

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، ثلاثة مقاومين في ضاحية اكتابا شمال شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت وزارة الصحة، بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى ثابث ثابت الحكومي وهم: يوسف علي الخولي (22 سنة)، عاهد سلمان موسى (23 سنة)، طارق أمجد شاهين (24 سنة).

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وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت ضاحية اكتابا، وأطلقت الرصاص بكثافة تجاه مركبة متوقفة في المكان، قبل أن تحاصر أحد المنازل في المنطقة وتغتال الشبان الثلاثة داخلها ما أدى لاستشهادهم، كما اعتقلت أحد الشبان الجرحى من المكان ولم تعرف هويته.- صفا