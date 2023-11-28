الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يفرج عن 30 معتقلا ضمن الدفعة الخامسة

الاحتلال يفرج عن 30 معتقلا ضمن الدفعة الخامسة
الاحتلال يفرج عن 30 معتقلا ضمن الدفعة الخامسة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن 30 معتقلا، بينهم 15 إمرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، ضمن الدفعة الخامسة من "صفقة التبادل".

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن المعتقلين المقدسيين من "المسكوبية" إلى منازلهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في مدينة رام الله، وسط ترديد الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن المعتقلين كافة في سجون الاحتلال.

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وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير قد أعلنا في بيان مشترك، قائمة أسماء الدفعة الخامسة من المعتقلين الأطفال والمعتقلات الذين تم الإفراج عنهم اليوم، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية"، وتضم 15 إمرأة، و15 طفلا، وهم:

 

المعتقلات:
1- آية جلال محمد تميمي، البلدة القديمة-القدس
2- ربى فهمي دار عاصي- رام الله
3- هالة عمر إبراهيم غنام، العيسوية-القدس
4- شذا محمد صالح برغوثي-رام الله
5- لميس ماهر أبو عرقوب، دورا-الخليل
6- فيروز عبد الله سلامة، عناتا-القدس
7- شيماء أحمد إبراهيم الهندي، بيت حنينا-القدس
8- حنين أكرم محمود المساعيد- بيت لحم
9- خلود نضال شتيوي- نابلس
10-أميمة عبد الله بشارات-طوباس
11-مرفت منير عبد الفتاح حشيمة، البلدة القديمة-القدس
12-ميرفت محمود العزة، بيت حنينا-القدس
13- منال سعيد محمد دودين، دورا-الخليل
14- ثريا محمود أبو الهوى-القدس
15-أسيل سميح خضر-رام الله


الأطفال: أعمارهم تتراوح بين (17-14)
1- محمد عاهد يونس شطارة، 17 عاما، العيسوية، القدس
2- أحمد نواف نياز سلايمة، 14 عاما، القدس
3- معتز خضر محمد خميس سلايمة، 15 عاما، القدس
4- قسام محمود موسى عطون، 16 عاما، صور باهر، القدس
5- محمد عماد إبراهيم عطون، 16 عاما، صور باهر، القدس
6- آدم محمود محمد ابو حامد، 16 عاما، صور باهر، القدس
7- حمزة رائد حمزة مغربي، 17 عاما، صور باهر، القدس
8- محمد ممدوح كمال حمد، 16 عاما، مخيم شعفاط، القدس
9- علي مروان فؤاد علقم، 16 عاما، مخيم شعفاط، القدس
10- محمد خليل محمد سلايمة، 16 عاما، القدس
11- نوح ناصر ابراهيم بسيسو، 17 عاما، العيسوية، القدس
12- محمد محمود عبد الكريم حمامرة، بيت لحم، سكان رام الله
13- يزن حمزة شاهر عفانة، 17 عاما، صور باهر، القدس
14- مالك محمد عرفات ديبة، 17 عاما، مخيم شعفاط، القدس
15- مؤمن محمد نايف صليبي، 17 عاما، الخليل

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