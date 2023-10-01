الاحتلال يقتحم الأقصى 18 مرة في أيلول الماضي

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قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، إن المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 18 مرة، بينما مُنع رفع الأذان 60 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل خلال أيلول الماضي.وأوضح البكري في تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن الاقتحامات التي نفذها المستوطنون كانت تتم على فترتين صباحية ومسائية، ورافقها تأدية طقوس وجولات استفزازية.وأشار إلى أن هذه الاقتحامات تأتي في وقت حرضت فيه ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية.ودان وزير الأوقاف تدمير الاحتلال فجر اليوم، جزءا من محتويات مصلى باب الرحمة والاستيلاء على جزء آخر منه، معتبرا أنَّ هذا عدوان وتصعيد لحرب دينية، مؤكدا أن المصلى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وله نفس قدسيته وقيمته.وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأغلقت المنطقة الأثرية فيها.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت المنطقة الأثرية ومنعت الدخول إليها والخروج منها، وداهمت عدة منازل محيطة بالمنطقة، وحولت عدة منازل إلى ثكنات عسكرية، وخلعت أبواب بعض المحلات التجارية.وأوضح عازم أن الاقتحام يأتي بذريعة تأمين اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة الأثرية خلال اليوم، للاحتفال بالأعياد اليهودية " عيد العرش "، مشيرا إلى أن المستوطنين نصبوا خياما بالمنطقة الأثرية، للاحتفال بالأعياد اليهودية.وحذر من مخططات الاحتلال بفرض أمر واقع على الأرض بإقامة نواة للمستوطنين في تلك المنطقة، مستغلا الأعياد اليهودية لتهويد المنطقة عبر رصد عشرات ملايين الشواقل الإسرائيلية. (بترا)