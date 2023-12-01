الاحتلال يقتحم بلدة بيتونيا بالتزامن مع عبور حافلة الأسرى المحررين (فيديو)

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" جرافة وآلية لجيش الاحتلال تتقدم حافلة الأسرى الفتية في بيتونيا بعد الإفراج عنهما من سجن "عوفر" غرب رام الله." pic.twitter.com/3X7IbA85GP — جريدة الغد (@AlghadNews) November 30, 2023

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز لتفريق مواطنين يستقبلون حافلة الأسرى المحررين في بلدة بيتونيا في مدينة رام الله شمال الضفة الغربية.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بالتزامن مع عبور حافلة الأسرى المحررين الذين يرافقهم طاقم الصليب الأحمر.ومنذ بدء الإفراج عن الأسرى قبل عدة أيام سعت قوات الاحتلال إلى منع استقبال الأهالي للأسرى المحررين والاحتفال بتحريرهم وفق اتفاق مع المقاومة لتبادل الأسرى.