الجمعة 01 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يقتحم بلدة بيتونيا بالتزامن مع عبور حافلة الأسرى المحررين (فيديو)

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الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز لتفريق مواطنين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز لتفريق مواطنين يستقبلون حافلة الأسرى المحررين في بلدة بيتونيا في مدينة رام الله شمال الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بالتزامن مع عبور حافلة الأسرى المحررين الذين يرافقهم طاقم الصليب الأحمر.اضافة اعلان
ومنذ بدء الإفراج عن الأسرى قبل عدة أيام سعت قوات الاحتلال إلى منع استقبال الأهالي للأسرى المحررين والاحتفال بتحريرهم وفق اتفاق مع المقاومة لتبادل الأسرى.
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