الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

الاحتلال يقتحم جنين
الاحتلال يقتحم جنين
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، من شوارع جنين – الناصرة، وحيفا، ونابلس، بعشرات الآليات العسكرية وجرافات، يساندها تحليق للطائرات المسيرة ووحدات خاصة مستعربة .اضافة اعلان
وقالت إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها من تجاه بلدة برقين غرب المدينة، وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير في حي السكة، وفي حي الزهراء في المدينة، وداخل مخيم جنين.
وأضاف، ان جنود الاحتلال الذين انتشروا في المدينة والمخيم فتحوا النار صوب مركبات المواطنين المركونة على جنبات الشوارع، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات، حتى إعداد هذا الخبر.
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