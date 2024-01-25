الاحتلال يقتحم دوما وبيتا ودير الحطب في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى دوما ودير الحطب شرق نابلس، كما اقتحمت المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوبا، وسيرت آلياتها العسكرية فيها.

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من جهة أخرى شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، من إجراءاتها العسكرية عند مدخل بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية عند مدخل بلدة العيزرية، وكثفت من مركبات الشرطة، في سياق سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بحق المواطنين.