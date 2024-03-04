الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يقتحم طولكرم ويدمر البنية التحتية في مخيم نور شمس

جيش الاحتلال الإٍسرائيلي
جيش الاحتلال الإٍسرائيلي
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الاثنين، مدينة طولكرم.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوة عسكرية كبيرة ترافقها جرافات ضخمة المدينة من محورها الغربي، مرورا بدوار خضوري ودوار العليمي "المحاكم"، وشارع السكة، ودوار اكتابا، وشارع اسكان الموظفين وصولا الى مخيم نور شمس.اضافة اعلان
وأضافت أن قوات الاحتلال اطلقت الاعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال مرورها من دوار العليمي.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها وجرافاتها باتجاه مخيم نور شمس، وفرضت طوقا مشددا عليه، قبل ان تقوم باقتحام حاراته وتحديدا المدارس، وجبل النصر وجبل الصالحين، وشارع المقبرة.
وقامت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية في شوارع المخيم، إضافة إلى جزء من الشارع الجديد على أطرافه.
واندلعت اشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية، في الوقت الذي سمعت فيه اصوات انفجارات متتالية في المخيم، وحاولت جرافة احتلالية دهس احد الشبان اثناء تواجده على الرصيف في محيط دوار اليونس شمال مدينة طولكرم، الا انه تمكن من الفرار ولم يصب بأذى.
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