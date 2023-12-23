الاحتلال يقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

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نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة وفجر السبت، اقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى لوقوع اشتباكات في مناطق عدة.واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، مدينة ومخيم جنين، وتحدثت وكالة (وفا) عن اقتحام عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة D9، للمدينة والمخيم، من حاجز الجلمة، وعن اشتباكات مع قوات الاحتلال.وتمركزت آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، بالقرب من (دوار الحصان)، المحاذي لمخيم جنبن، وتدفع قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من عدة محاور، كما نصبت قوات الاحتلال حواجز في محيط قريتي كفيرت جنوب جنين وزبوبا غربها.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، بلدة يطا جنوب الخليل، وجابت آليات عسكرية شوارع البلدة.واقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت، مدينة أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر، وجابت الآليات الشوارع وتمركزت في منطقة الخديوي وفي شارع الأكاديمية، ودارت مواجهات بين مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، دون الإبلاغ عن إصابات.كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، مخيم عايدة شمال بيت لحم، وداهمت "مركز لاجئ" في مخيم عايدة، وأنزلت العلم الفلسطيني، وهي المرة الثانية في غضون أسبوع، كما اقتحمت، مساء الجمعة، بلدة يعبد جنوب غرب جنين ونصبت حواجز عسكرية، وشنت حملة تفتيش في المنازل.وفي جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، بلدة بيتا وقرية قريوت، وداهم جنود الاحتلال منزلا بالقرية وفتشوه وعبثوا في محتوياته.