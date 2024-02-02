الاحتلال يقتحم عدة مدن في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدة مدى وقرى فلسطينية في الضفة الغربية، ووقعت مواجهات بين جيش الاحتلال والشبان الفلسطينيين خلال المداهمات.

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وتاليا تفاصيل الاقتحامات:

الاحتلال يقتحم مدينة جنين



اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية، أن 8 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة شمال المدينة، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى، قوامها 10 مركبات، المدينة من جهة شارع نابلس جنوبا.

وأشارت المصادر إلى أن آليات الاحتلال توجهت نحو حي المراح بالمدينة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل في الحي، عرف من أصحابها: غسان السكران، وإسلام العجاوي، فيما انتشرت قوة أخرى في حي البيادر وعلى مدخل وادي عز الدين، وسط مواجات عنيفة بين الشبان وقات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت.

وأكد مواطنون أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة، ترافقها جرافة (D9)، في ظل تحليق طائرات مسيرة في سماء المدينة والمخيم.

الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان في أريحا



اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مخيم عين السلطان في مدينة أريحا.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال سيرت آلياتها العسكرية في شوارع وأزقة المخيم، فيما اقتحم جنود الاحتلال منزلا يعود لعائلة الغرام.

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز صرة غربا، وتمركزت على أطراف الجهة الغربية من المدينة.

الاحتلال يقتحم مدينة الخليل



اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الخليل، وسيرت آلياتها في عدة أحياء ومناطق، وتمركز في منطقة أبو دعجان، واقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير حامد القواسمة وفتشوه وعاثوا فيه خرابا واعتدوا على شقيقه بالضرب.



الاحتلال يقتحم بيت فجار



اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وجابت عدة مناطق فيها، وسط مواجهات مع الشبان أطقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

قلقيلية: الاحتلال يعتقل شابين من عزون وباقة الحطب ويقتحم حجة



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليلة، شابين من بلدة عزون ومن قرية باقة الحطب، شرق قلقيلية، واقتحمت قرية حجة شرقا.

وأفادت مصادر محلية في عزون بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة أحياء وشوارع، وداهم جنود الاحتلال منزل الشاب محمد شاكر رضوان واعتقلوه عقب تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حجة وسيرة آلياتها في شوارع وأحياء القرية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكد المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية باقة الحطب، وداهم الجنود عددا من منازل المواطنين وفتشوها وعاثوا فيها خرابا، كما اعتلوا أسطح عدد من المنازل، واعتقلوا الفتى طارق سمارة.