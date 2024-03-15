الاحتلال يقتحم عدة مدن في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال فجر الجمعة الأولى في رمضان عدة مدن في الضفة.

قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتعتقل شابين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين من مدينة طولكرم، وداهمت "شاليه" شمال المدينة.

واكدت مصادر محلية أن أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وانتشرت في عدة مناطق، واعتقلت الشابين معتز شريتح ومعاذ هلال، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وأشار المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت "شاليه" يقع في منطقة بجورة بين بلدتي دير الغصون وبلعا، شمال المدينة.

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قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمال القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدة الرام شمال القدس القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن اربع آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عرابة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدة عرابة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وداهم جنود الاحتلال منزل المعتقل ثابت المرداوي.