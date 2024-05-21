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الثلاثاء 21 أيار 2024
4:42 ص
الاحتلال يقتحم مدينة طوباس
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي وانتشر في عدة أحياء، وسط اطلاق للرصاص.
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