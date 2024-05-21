الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي وانتشر في عدة أحياء، وسط اطلاق للرصاص.