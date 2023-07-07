الاحتلال يقتحم نابلس ويغتال شابين

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اغتالت قوات الاحتلال شابين وأُصيب آخران خلال اقتحام مدينة نابلس صباح الجمعة، ومحاصرة قوات خاصة لأحد المنازل في البلدة القديمة وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.وقالت مصادر محلية إن الشهيدين هما: حمزة مقبول وخيري شاهين.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إنه تم انتشال شهيدين من المنزل المحاصر في نابلس، ويجري نقلهما إلى مستشفى رفيديا.وأضاف الهلال الأحمر: أن طواقمه تتعامل مع إصابتين بالظهر والرجل لشابين، وجارٍ نقلهما لمستشفى رفيديا بنابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في البلدة القديمة بمدينة نابلس وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه.وبدورهم، تصدى مقاومون لقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة نابلس بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.وبحسب المصادر، فإن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية من قواته تجاه نابلس بعد كشف مقاومين لقوة خاصة في المدينة.وخلال الاقتحام لنابلس انتشرت قوات الاحتلال بشكل لمكثف في شارع حطين بالمدينة.كما فجر مقاومون عبوة شديدة الانفجار بجيب تابع لقوات الاحتلال في البلدة القديمة في نابلس.وانسحبت قوات الاحتلال، في وقت لاحق، بعد أن اغتالت الشابين واعتقلت ثلاثة آخرين واقتادتهم معها. (وكالة معا الإخبارية)