الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يقصف مسجدا بحي الصبرة جنوب غزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام بأن جيش الاحتلال قصفا مسجدا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وأكدت استشهاد عدة أشخاص في قصف المسجد.

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