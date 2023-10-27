الاحتلال يقطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة

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قالت وسائل اعلام إن سلطات الاحتلال قطعت الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، في وقت يواجه في القطاع حاليا غارات كثيفة و"غير مسبوقة" ، وفق ما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي.