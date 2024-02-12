الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يقع في كمين كبير بخان يونس

الاحتلال-غزة
الاحتلال-غزة
أعلنت هيئة البث العبرية عن وقوع قوات من جيش الاحتلال في كمين كبير جدا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال هيئة البث فجر الاثنين، إن الجيش يعاني من وضع صعب في خان يونس والكمين كبير جدا وتتم متابعته.اضافة اعلان

وأشارت إلى أن المتحدث باسم الجيش سينشر صباح الاثنين تفاصيل الحدث.
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