الاحتلال يكرس مذابحه والمجاعة في غزة.. ويصعد بالضفة

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يتواصل عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة بارتكاب 10 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 97 شهيداً و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين، سقط جرحى برصاص الاحتلال لدى سعيهم للحصول على مساعدات في مدينة غزة.واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الاستهداف "إمعانا في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار".ومنذ صباح أمس يكثف طيران ومدفعية الاحتلال غاراته على مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، حيث يحتدم القتال بين المقاومة الفلسطينية والقوات المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة وفي خان يونس جنوبي القطاع.واستشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وقالت مصادر صحفية، إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف المنزل الذي يعود لعائلة "السدودي" بمخيم النصيرات.وقد وصل خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 34 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف الاحتلال منازل في مدينتي غزة وخان يونس.وقالت مصادر طبية، إن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما وصل 25 شهيدا إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، 17 منهم ارتقوا في قصف لمنزل عائلة الفقعاوي.وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال شارع الرشيد الساحلي، مقابل وسط قطاع غزة.كما كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها، وعلى رأسها مدينة حمد شمال مدينة خان يونس.وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 30631، و72043 اصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.شهدت الضفة المحتلة حملة دهم لعدد من بلدات ومدن رافقتها اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، حيث اعتقل عدد من الفلسطينيين، وجرى امس تشييع طفل استشهد برصاص الاحتلال.كما استشهد، أمس، الطفل محمد هشام شحادة (16 عاما) والذي كان أصيب عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها، باستشهاد الطفل شحادة.وكانت مصادر محلية أفادت، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل، بالقرب من المفترق الواصل بين حوارة وطريق قلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح.وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكانوانسحب جيش الاحتلال من مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس شمال الضفة بعد اقتحامه لمدة وجيزة صباح امس، وذلك عقب اعتقال فلسطينيين اثنين وإصابة آخر.ونشرت قوة خاصة من الجيش الصهيوني خلال اقتحامها المخيم قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، حيث اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي والمعدني، وسمعت أصوات انفجارات داخل المخيم، قبل انسحاب قوات الاحتلال.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في الوجه خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد أبو دراع قائد كتيبة بلاطة ومؤسسها، وهو مطارد منذ 4 سنوات من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية.وفي مدينة جنين اقتحمت قوات الاحتلال من حاجزي سالم ودوتان في بلدة كفر دان غرب المدينة، وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارع البلدة.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات أخرى في غرب جنين، منها كفيرت وكفر كود وبرقين ويعبد.واندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفر دان، وقالت كتائب شهداء الأقصى إنها خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال.وهدمت القوة المتوغلة في كفر دان منزل الأسير عبد الله يحيى مساد الذي يتهمه الاحتلال الصهيوني بمساعدة أحد منفذي عملية حوارة في آب (أغسطس) الماضي، والتي أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين.وأعلنت كتائب شهداء الأقصى– طولكرم أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة فجر أمس.كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوبي الخليل من كافة مداخلها بأكثر من 20 آلية عسكرية، وسيرت دورياتها في المدينة، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها.وفي الخليل أيضا اقتحمت قوات الاحتلال وادي السمن ومنطقة الظهر في بلدة بيت أمّر شمال المدينة، وداهمت منازل وشرعت في حملة تفتيش، واعتقلت فلسطينيين اثنين في بلدة يطا وبلدة بيت عوا عقب دهم وتفتيش منزليهما.في الأثناء، اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عقبة جبر بعد اقتحام جيش الاحتلال ومحاصرة منزل داخل المخيم، وسيّر الجيش آلياته العسكرية في أزقة المخيم فور اقتحامه.كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين في عارورة شمال غرب رام الله، وأقدمت على هدم غرف زراعية قرب بلدة شقبا غرب رام الله.كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال يرافقها ضباط من مخابرات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، وداهمت عددا من المحال التجارية.وفي سياق متصل، تم تشييع جنازة الطفل الشهيد عمرو النجار الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال في بورين جنوب نابلس.وقال محافظ نابلس غسان دغلس خلال تشييع الشهيد إن "جيش الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بحق الأطفال في غزة والضفة، ولديه أوامر من أعلى المستويات السياسية والعسكرية الصهيونية بذلك، في ظل عجز المجتمع الدولي".وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.-(وكالات)