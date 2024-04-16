الاحتلال يمعن في جريمة التهجير القسري.. ويمنع عودة المهجرين بالتهديد

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غزة- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، استهداف جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين المهجرين قسرًا لدى محاولتهم العودة إلى بيوتهم في مدينة غزة وشمالها، وعلى نحو مباشر بالقذائف المدفعية والرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، منهم نساء وأطفال، وإجبار البقية منهم على الرجوع إلى أماكن نزوحهم ومنعهم من العودة إلى مناطق سكناهم شمالي القطاع.وقال الأورومتوسطي في بيان يوم امس، إن جيش الاحتلال ارتكب ما قد يُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من خلال تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، ما أدى إلى ارتقاء وإصابة العشرات منهم، والاستمرار في تنفيذ جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين وترسيخها، من خلال منع المدنيين النازحين قسرًا، بمن في ذلك نساء وأطفال، من العبور من وسط وجنوب قطاع غزة والعودة إلى مناطق سكناهم في مناطق الشمال.وشدد، على أن الجرائم الخطيرة التي ينفذها جيش الاحتلال، وبخاصة جريمة التهجير القسري، تهدف إلى تدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتندرج جميعها ضمن إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ أكثر من ستة أشهر.وأشار المرصد الحقوقي، إلى أن جيش الاحتلال استهدف خمسة فلسطينيين على الأقل، من بينهم امرأة وطفلة، وأصاب العشرات بجروح، فيما ما يزال آخرون في عداد المفقودين، وذلك أثناء محاولة آلاف النازحين في وسط وجنوب قطاع غزة اجتياز حاجز للجيش على الطريق الساحلي "شارع الرشيد" عن طريق جسر وادي غزة من أجل العودة إلى مناطق سكنهم.ووثق الأورومتوسطي، شهادات متطابقة بشأن إطلاق جيش الاحتلال قذائف مدفعية ورشاشات من الزوارق البحرية ورصاص حي، بما في ذلك عبر طائرات كواد كابتر، فضلًا عن القنابل المسيلة للدموع على نحو مباشر ومتعمد تجاه آلاف المدنيين لدى محاولتهم العودة.وذكر نازحون أن أنباء ترددت على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماح جيش الاحتلال للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بشروط، إلا أنهم تفاجأوا باستهدافهم بشكل مباشر وعشوائي عند شارع "الرشيد" في طريق عودتهم إلى الشمال.وقال محمد حبيب لفريق الأورومتوسطي، إنه حاول مع ابن عمه "نعيم إسماعيل حبيب" العودة إلى منازلهم في مدينة غزة عبر شارع "الرشيد" إلا أن جيش الاحتلال المتمركز قرب منطقة "منتجع البيدر" استهدفهما بإطلاق نار كثيف مع مئات آخرين من النازحين.وأوضح حبيب، أنه بينما نجا بمعجزة من الاستهداف الصهيوني، استشهد ابن عمه جراء إصابته بعيارين ناريين في منطقتي الرأس والخاصرة جراء إطلاق الرصاص من مسيرة كواد كابتر، كما شاهد نحو 10 آخرين على الأقل أصيبوا في المنطقة ذاتها بشكل متزامن.وأفاد حسن أحمد أبو معروف (55 عامًا)، بأنه وصل منطقة الميناء الجديد في شارع "الرشيد"، محاولًا مع مئات آخرين العودة إلى مناطق الشمال، غير أنه تم استهدافه بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى إصابته بقدميه، لافتًا إلى ظل ينزف لمدة طويلة في منطقة إصابته قبل أن يتم انتشاله بسيارة إسعاف بصعوبة بالغة بفعل تواصل إطلاق النار في محيط المنطقة.ورصد فريق الأورومتوسطي، ازدحام الطريق الساحلي في مناطق وسط قطاع غزة بشاحنات وحافلات ومركبات مختلفة الأحجام وعربات تجرها دواب تحمل الآلاف من النازحين قسرًا، في محاولة للعودة إلى مناطق سكناهم في مدينة غزة وشمالها قبل أن يمنعهم جيش الاحتلال من ذلك.ولاحقًا، جرى رصد رجوع النازحين من منطقة "معبر نتساريم" إلى وسط وجنوب قطاع غزة جراء عدم تمكنهم من العودة والعبور إلى شمال قطاع غزة، فيما رصد فريق الأورومتوسطي، الذي كان متواجدًا هناك، نقل شهداء ومصابين جراء تعرضهم لإطلاق نار من جيش الاحتلال إثر اعتراضه طريق النازحين.وقالت السيدة أم خالد حرب (45 عامًا)، إنها سمعت مع آخرين بأن جيش الاحتلال يسمح للنساء والأطفال بالعودة إلى مدينة غزة، ولدى وصولهم حاجزًا للجيش مشيًا على أقدامهم لأكثر من ساعتين، تعرضوا لإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات وسط دوي انفجارات أثارت رعبهم وأجبرتهم على مغادرة المنطقة والنجاة بأنفسهم.وقال خالد سعد (31 عامًا)، وهو نازح من مخيم جباليا للاجئين: "سمعنا أخبارًا عن عودة الناس إلى شمال غزة، ووجدنا الآلاف، لكن عندما وصلنا أطلقت الطائرات نيرانها علينا، وهناك شبان ونساء أصيبوا وكان يوجد عدد كبير من المصابين لا يعرف مصيرهم".في المقابل، أكد جيش الاحتلال على إصراره على منع عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في مدينة غزة وشمالها بدعوى أنها "منطقة حرب"، رغم توقف العمليات القتالية في معظم هذه المناطق.ويقدر إجمالي عدد النازحين قسرًا في قطاع غزة بنحو مليوني شخص، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات، مع اضطرار العائلات إلى النزوح مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، فيما يلجأ بعضهم إلى العيش في العراء وعلى الأرض حيث تتدفق مياه الصرف الصحي.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي (أي بعد 5 أيام من بدء ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها ضد فلسطينيي قطاع غزة) تنفيذ أكبر حملة للتهجير القسري ضد نحو 1.1 مليون من سكان مدينة غزة وشمال القطاع، بإجبارهم على الانتقال إلى وسط وجنوبي القطاع، دون وجود مكان آمن يلجأون إليه، ودون أي ضمانات للسماح لهم بالعودة مستقبلًا، أو ضمان الأمن لهم خلال طريق نزوحهم.وفي الأول من كانون الأول(ديسمبر) الماضي، وسع جيش الاحتلال أوامر الإخلاء غير القانونية في مناطق واسعة من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ولاحقًا مناطق في وسط قطاع غزة للإخلاء باتجاه مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.-(وكالات)