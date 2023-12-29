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الجمعة 29 كانون الأول 2023
9:34 م
الاحتلال يمنع الإسعاف من الوصول إلى مصاب في قلقيلية
الاحتلال يمنع الإسعاف
أفادت وسائل إعلام الجمعة، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى أحد المصابين على مدخل قلقيلية بالضفة الغربية.
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