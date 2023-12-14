الاحتلال ينبش القبور ويسرق جثث الشهداء أو يشوهها في غزة

نادية سعد الدين

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لم تسلم جثث الشهداء من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، فباتوا ضمن دائرة استهدافه المتكرر عبر نبش القبور وسرقة الجثث منها أو التنكيل بها وتشويهها قبيل تخريب معظم المقابر وتدميرها، دون مراعاة لحرمة الأموات، في سلوك نازي لم يعد غريبا أمام هول المجازر الوحشية التي تطال البشر والحجر معا، وصولا للموتى.وعلى وقع غارات الاحتلال الكثيفة ضد القطاع وارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين وسط تصدر "أنفاق غزة" واجهة الجدال بإغراقها؛ فقد أدت الهجمات العدوانية الاحتلالية إلى إحداث حفر كبيرة وعميقة داخل مقابر الشهداء، فابتلعت بداخلها عشرات القبور، وتناثر بسببها رفات الموتى واختفى بعضها، فضلا عن تضرر عشرات القبور المجاورة لها بشكل بليغ.وتسبب استهداف الاحتلال المتكرر لعدد من المقابر بالقطاع إلى تخريب وتحطيم عشرات القبور ونشر الخراب فيها، وإلحاق الدمار الواسع بها، من دون مراعاة لحرمة المقابر والموتى، وذلك في ظل ما يتردد من أنباء حول خلافات داخل حكومة و"كابينت" الحرب بشأن ما يجري من حراك مصري وقطري لتجديد الهدنة والتوصل إلى صفقة أخرى لتبادل الأسرى، وصولا لوقف إطلاق النار.وطالت هجمات الاحتلال غالبية مقابر قطاع غزة، ولكنها تركزت في شماله، لا سيما مقابر "الفالوجة"، التي جرفت آلياته أجزاء عميقة منها، و"علي بن مروان" و"الشيخ رضوان" و"الشهداء" و"الشيخ شعبان"، إضافة إلى مقبرة "كنيسة القديس برفيريوس" في مدينة غزة، ومقبرة "الشهداء" في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.ونتيجة القصف الجوي الكثيف؛ فقد لجأت عائلات فلسطينية في قطاع غزة لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، وصل عددها إلى أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دفن فيها 3 أفراد فأكثر من أبناء العوائل المستهدفة.وطبقا لتوثيق المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، بناء على إفادات تلقاها، قام جيش الاحتلال بنبش العديد من القبور في مقبرة "الفالوجا"، شمالا، وسرق الجثث من داخلها يعتقد أنها تعود لنشطاء فلسطينيين، وسط مخاوف وشبهات من احتمال سرقة أعضاء منها.ونبه "المرصد" بأن الاحتلال ينتهك بشكل ممنهج حرمة الأموات وانتهاك مقابرهم وتخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب بشأن ضرورة حماية المقابر أثناء النزاعات المسلحة، بما يتوجب إلزامه بتطبيق نصوصها.وكان "المرصد الأورومتوسطي" قد وثق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن شهداء حرب الإبادة الجماعية الاحتلالية، في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة جراء استهداف الاحتلال المستمر للمقابر ومحيطها.بينما يواصل الاحتلال قصفه الجوي الكثيف على مختلف أنحاء القطاع المحاصر، مما أدى لارتقاء زهاء 196 شهيدا ونحو 500 جريح، في الساعات الأخيرة فقط، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان لأكثر من 18600 شهيد، ونحو 50600 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما ما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.وقد استشهد 27 فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال على المنازل السكنية في رفح، جنوب القطاع، كما تم انتشال 26 شهيدا حتى اللحظة بفعل قصف منزل عائلة فلسطينية كاملة في مدينة غزة، استشهدوا بغارات جوية شنتها الطائرات الحربية الاحتلالية، شمالا، والتي استهدفت مربعا سكنيا كاملا في مخيم جباليا، محته عن الوجود.وطالت غارات الاحتلال الكثيفة استشهاد ثلاثة فلسطينيين، جنوب دير البلح، وسط القطاع، واستشهاد طفل وجرح أطفال آخرين في قصف منزل، شرق خانيونس، جنوبا، وتدمير مبنى يأوي نازحين، غالبيتهم من الحالات الخاصة، غرب مخيم النصيرات، وسطا، ومدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة، عدا استهداف مسجدين في مخيم الشاطئ غرب المدينة، وجباليا، شمالا، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.وفي الأثناء؛ تطل "أنفاق غزة" إلى واجهة المشهد الدموي بالقطاع، وذلك بارتكاب الاحتلال جريمة إغراقها بمياه البحر لتدميرها، تحت مزاعم استخدامها كمواقع لحركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، ولكنها خطة يائسة تنم عن الفشل العسكري، ومحاولة لإطالة أمد العدوان تفاديا للحظة الحساب العسير الذي ينتظر حكومة الحرب.وتتسبب خطة الاحتلال في حدوث كارثة بشرية وبيئية؛ لا سيما آثارها على منسوب توافر مياه الشرب الشحيحة في القطاع وامتداد آثاره إلى أجيال قادمة، وتبعاتها طويلة الأمد على طبقة المياه الجوفية وربما التربة في القطاع، والتأثير المحتمل على أساسيات المباني، في ظل الأضرار التي لحقت بمنشآت معالجة المياه والبنية التحتية.وكان نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، قد حذر، في 9 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، عبر بيان تم توزيعه، من التبعات الخطيرة لتلك الخطوة الإسرائيلية، والتي اعتبرها "جريمة حرب في حال تنفيذها".وبالتزامن؛ يستمر تصعيد الاحتلال في جنين بالضفة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، بارتفاع عدد شهداء المدينة ومخيمها إلى 11 فلسطينيا، باستشهاد الفتى أيوب محمد جلامنة، أمس، بطائرة مسيرة، مع تواصل عدوانه وإطلاق القذائف تجاه المنازل المحاصرة، ومداهمة بعضها وتفتيشها وتخريب محتوياتها، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.وقال نادي الأسير الفلسطيني إن "عدد حالات الاعتقال في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال بلغ أكثر من 500، وقد جرى الإفراج عن غالبيتهم، فيما الأعداد مرشحة للارتفاع مع تواصل حملات الاعتقال، التي يرافقها عمليات تنكيل بحق الفلسطينيين".من جانبها، دعت حركة الجهاد الإسلامي، أبناء الشعب الفلسطيني إلى هبة جماهيرية واسعة تشمل جميع مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.وقالت إن "العدو الصهيوني يسعى إلى مواصلة تنفيذ مخططات التهجير والترحيل التي وضعها لتفريغ فلسطين من أبنائها، من خلال الممارسات والأفعال الإرهابية المروعة بحق مدن الضفة الغربية ومخيماتها المستمرة منذ أيام ، وما يجري في مدينة جنين ومخيمها دليل على ذلك".وأكدت حركة الجهاد أن "مواصلة الاحتلال في حالة القتل الوحشية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة واستهدافه بكل مكوناته هي سياسة بائسة لن تنال من صمود الشعب لأنه يتطلع إلى الحرية والخلاص من الاحتلال المستمر منذ عشرات السنين".